Σημαντικό τρίποντο πέτυχε η Τσέλσι για την 37η αγωνιστική της Premier League. Νίκησε με σκορ 2-1 την Τότεναμ στο ντέρμπι του Λονδίνου και αυτόχρονα ανέβαλε την υπόθεση παραμονής των φιλοξενούμενων. Οι «μπλε» με τη σειρά τους βρίσκονται στην 8η θέση πλέον με 52 βαθμούς, στο -1 από την Μπράιτον και στο -4 από την Μπόρνμουθ.

Την ώρα που η Άρσεναλ πανηγυρίζει τον τίτλο μετά από 22 χρόνια, στο «Στάμφορντ Μπριτζ» οι Τσέλσι και Τότεναμ έδωσαν μία κρίσιμη μεταξύ τους μάχη.

Στην καλύτερη των περιπτώσεων, μπορούν να φτάσουν στην 7η θέση και να δουν σε ποια ευρωπαϊκή διοργάνωση θα παίζουν τη νέα σεζόν. Προς το παρών βρίσκονται στη θέση του Κόνφερενς Λιγκ.

Η Τότεναμ δεν μπόρεσε να κάνει κάτι παραπάνω πέραν του γκολ του Ριτσάρλισον, με συνέπεια να μένει χαμηλά στη βαθμολογία, αλλά πάνω από την επικίνδυνη ζώνη. Είναι στο +2 από τη Γουεστ Χαμ και στην ουσία χρειάζεται μία ισοπαλία στην αυλαία με την Έβερτον εντός έδρας για να σωθεί.

Τα αποτελέσματα της Τετάρτης (19/5)

Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι 1-1 (37′ Κούρπι – 95′ Χάαλαντ)

Τσέλσι – Τότεναμ 2-1 (18′ Φερνάντες, 67′ Αντρέι Σάντος – 74′ Ριτσάρλισον)

Η βαθμολογία της Πρέμιερ Λιγκ μετά από 37 αγωνιστικές.

Αναλυτικά η τελευταία αγωνιστική (38η):

Κυριακή 24/05

Μπράιτον-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:00)

Μπέρνλι-Γουλβς (18:00)

Κρίσταλ Πάλας-Άρσεναλ (18:00)

Φούλαμ-Νιούκαστλ (18:00)

Λίβερπουλ-Μπρέντφορντ (18:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Άστον Βίλα (18:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπόρνμουθ (18:00)

Σάντερλαντ-Τσέλσι (18:00)

Τότεναμ-Έβερτον (18:00)

Γουέστ Χαμ-Λιντς (18:00)