Τραγωδία στις Μαλδίβες συγκλονίζει τη διεθνή κοινότητα, καθώς πέντε δύτες – ανάμεσά τους μητέρα και κόρη από την Ιταλία – έχασαν τη ζωή τους μέσα σε υποθαλάσσιο σπήλαιο γνωστό ως Thinwana Kandu ή Shark Cave. Το δυστύχημα, σύμφωνα με τοπικούς ειδικούς, ήταν «ένα ατύχημα που περίμενε να συμβεί».

Όπως αναφέρει σε αποκλειστικό της θέμα η Daily Mail, ο συναγερμός σήμανε την Πέμπτη, όταν οι δύτες δεν αναδύθηκαν μετά την κατάδυσή τους σε βάθος περίπου 50 μέτρων. Το σώμα του εκπαιδευτή της ομάδας, Gianluca Benedetti, εντοπίστηκε την επόμενη ημέρα σε βάθος 60 μέτρων, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις δύτες βρέθηκαν τη Δευτέρα από φινλανδική ομάδα διάσωσης εγκλωβισμένοι στο τέλος της τρίτης αίθουσας του σπηλαίου, σε απόλυτο σκοτάδι.

Ο πρώην στρατιωτικός δύτης των Μαλδίβων, Shafraz Naeem, ο οποίος έχει εξερευνήσει τα συγκεκριμένα σπήλαια «αμέτρητες φορές», δήλωσε ότι το σημείο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Όπως ανέφερε, «η σπηλιά είναι κλειστή, σκοτεινή, και βλέπεις μόνο εκεί όπου φωτίζεις». Ο ίδιος δεν έχει επιχειρήσει ποτέ να εισέλθει στην τρίτη αίθουσα, θεωρώντας την υπερβολικά επικίνδυνη.

«Έχω επισκεφτεί αυτά τα σπήλαια αμέτρητες φορές. Δεν υπάρχει ρεύμα. Κολύμπησαν μέσα στο τρίτο σπήλαιο. Επέλεξαν να μπουν εκεί», δήλωσε ο Naeem.

«Πιστεύω ότι ο εκπαιδευτής απομακρύνθηκε σκόπιμα κολυμπώντας από την ομάδα. Ίσως έφυγε πριν του τελειώσει ο αέρας. Οι υπόλοιποι της ομάδας πέθαναν σε εκείνη την τρίτη αίθουσα και ο Benedetti πέθανε στο διάδρομο προσπαθώντας να βγει έξω» αναφέρει στο βρετανικό μέσο.

Η σπηλιά χωρίζεται σε τρεις ξεχωριστές αίθουσες, που συνδέονται με στενά περάσματα, στα οποία ζουν καρχαρίες, σαλάχια και αστακοί. Το σπήλαιο ξεκινά σε βάθος 50 μέτρων, πολύ πέρα από το όριο των 30 μέτρων που επιτρέπεται για κατάδυση αναψυχής στις Μαλδίβες. Η χώρα φημίζεται για την αυστηρή ρύθμιση των τεχνικών καταδύσεων και τον περιορισμό του εξοπλισμού που επιτρέπεται να χρησιμοποιείται.

Ανεπαρκής εξοπλισμός και ανθρώπινα λάθη

Σύμφωνα με τον Naeem, τα μέλη της ομάδας φαίνεται να μην είχαν την απαραίτητη εκπαίδευση ούτε τον κατάλληλο εξοπλισμό για τέτοιο βάθος. Δεν βρέθηκαν σχοινιά καθοδήγησης (Ariadne’s thread), τα οποία είναι υποχρεωτικά σε τέτοιες συνθήκες. Ο ίδιος εκτιμά ότι οι δύτες έχασαν τον προσανατολισμό τους, αντιμετώπισαν έλλειψη οξυγόνου ή νάρκωση αζώτου, φαινόμενο που προκαλεί σύγχυση και πανικό σε μεγάλα βάθη.

«Το σώμα του οδηγού είχε μόνο μία φιάλη αέρα. Πού είναι ο εφεδρικός εξοπλισμός; Όταν δεν είσαι εκπαιδευμένος σε καταδύσεις σπηλαίων, τα πράγματα μπορούν να επιδεινωθούν πολύ γρήγορα», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Naeem.

«Το σπήλαιο είναι ανελέητο», περιέγραψε. «Είναι κλειστό, σκοτεινό και μπορείς να δεις μόνο εκεί που φωτίζεις με το φακό. Αν κάτι πάει στραβά, δεν μπορείς να αναδυθείς γρήγορα στην επιφάνεια όπως στις καταδύσεις σε ανοιχτούς χώρους. Είσαι περιορισμένος και, σε αυτό το βάθος κάτω από τα 55 μέτρα [181 πόδια], είναι απλά εξαιρετικά επικίνδυνο.»

Η επιχείρηση ανεύρεσης ήταν εξαιρετικά δύσκολη λόγω των επικίνδυνων συνθηκών, της έλλειψης οξυγόνου και των κακών καιρικών φαινομένων. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, ο διασώστης Mohamed Mahudhee, φίλος του Naeem, έχασε τη ζωή του από νόσο αποσυμπίεσης. Ο Naeem εξέφρασε την οργή του για την απόφαση των αρχών να στείλουν «δύτη χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση και εξοπλισμό» σε τόσο επικίνδυνη αποστολή.

Οι θεωρίες για τα αίτια της τραγωδίας

Μεταξύ των θυμάτων ήταν η Monica Montefalcone, αναπληρώτρια καθηγήτρια οικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας, η κόρη της Giorgia Sommacal, ο θαλάσσιος βιολόγος Federico Gualtieri και η ερευνήτρια Muriel Oddenino. Οι αρχές εξετάζουν την πιθανότητα δηλητηρίασης από οξυγόνο λόγω ακατάλληλου μίγματος αερίων στις φιάλες.

Ο πρόεδρος της Ιταλικής Εταιρείας Υποβρύχιας και Υπερβαρικής Ιατρικής, Alfonso Bolognini, τόνισε πως «σε βάθος 50 μέτρων υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι· αρκεί ένα μικρό πρόβλημα ή πανικός για να οδηγήσει σε τραγωδία».

Η επιχείρηση ανάσυρσης και οι αντιδράσεις

Η ομάδα διάσωσης του Divers’ Alert Network Europe (DAN), αποτελούμενη από τρεις Φινλανδούς δύτες, χρησιμοποίησε προηγμένα συστήματα καταδύσεων κλειστού κυκλώματος (rebreathers), που επιτρέπουν μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής σε βάθος. Η επιχείρηση διήρκεσε περίπου τρεις ώρες και ολοκληρώθηκε με τον εντοπισμό όλων των θυμάτων.

Το περιστατικό θεωρείται ένα από τα σοβαρότερα δυστυχήματα στην ιστορία των Μαλδίβων. Παρά τη φήμη της χώρας ως κορυφαίου προορισμού για καταδύσεις, τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά θανατηφόρα περιστατικά, προκαλώντας ανησυχία για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

Πηγή: Daily Mail