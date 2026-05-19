Ένα άγριο περιστατικό βίας σημειώθηκε στην Πάτρα με θύμα μια γυναίκα που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η μητέρα τριών παιδιών και πρώην πρωταθλήτρια του στίβου έπεσε θύμα επίθεσης από τρία άγνωστα άτομα — ο ένας φορούσε κουκούλα, ενώ οι άλλοι δύο, σύμφωνα με μαρτυρίες, ήταν ανήλικοι — και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, φέροντας σοβαρά τραύματα.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, η γυναίκα επέστρεφε στο σπίτι της από το νεκροταφείο του Νέου Σουλίου, επιβαίνοντας στο αυτοκίνητό της κι έκανε μια μικρή στάση στη συμβολή των οδών Ρυακίου και Διακίδη, λίγο πριν από τη γέφυρα που περνάει επάνω από την Περιμετρική.

Εκεί δέχθηκε το αιφνιδιαστικό και αποτρόπαιο χτύπημα με κοτρώνες και ξύλα, με τους δράστες να σπάνε το παράθυρο του συνοδηγού του οχήματος της άτυχης γυναίκας, να επιτίθενται συντονισμένα στην ίδια και να αρπάζουν την τσάντα της μέσα από το αμάξι.

Όπως αναφέρει το τοπικό σάιτ, μετά το αρχικό σοκ, το θύμα προσπάθησε να αντιδράσει, όμως δέχθηκε κλοτσιές και σπρωξιές και πάνω στο κυνηγητό βρέθηκε πεσμένη σε ένα χαντάκι, εκεί όπου υπέστη σοβαρό τραυματισμό, με τους αγνώστους να διασχίζουν και τα δύο ρεύματα της Περιμετρικής και να εξαφανίζονται -σύμφωνα με μαρτυρίες- προς την πλευρά του καταυλισμού.

«Μου επιτέθηκαν απρόκλητα και αιφνιδιαστικά με άγριο και βάρβαρο τρόπο»

«Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που μου συνέβη», δήλωσε στην «Πελοπόννησο» η γυναίκα. «Πήγα στο νεκροταφείο να ανάψω ένα κεράκι στη μνήμη των γονιών μου. Δεν μπόρεσα να πάω την προηγούμενη Κυριακή που ήταν η Γιορτή της Μητέρας κι ένιωθα ότι τους το χρωστούσα. Το είχα μέσα μου. Επιστρέφοντας, έκανα μια στάση για να βγάλω μια φωτογραφία το ηλιοβασίλεμα του Πατραϊκού, καθώς το σημείο είναι πανοραμικό. Εκεί μου επιτέθηκαν απρόκλητα και αιφνιδιαστικά, με αυτόν τον άγριο και βάρβαρο τρόπο.

Είμαι χάλια ψυχολογικά και πονάω σε όλο μου το κορμί. Έχω μώλωπες σε χέρια, πλάτη και πόδια. Μου έκλεψαν χρήματα, κλειδιά, δεν μπορώ να κάνω τις δουλειές μου, να φροντίσω τις υποχρεώσεις μου, έχω περάσει μια απίστευτη ταλαιπωρία. Λίγο πριν είχε περάσει από το σημείο και μια κυρία με ένα σκυλάκι. Θα μπορούσε κι εκείνη να είχε δεχθεί επίθεση. Το κακό έχει παραγίνει και οι αρμόδιοι πρέπει να κάνουν κάτι για την ασφάλειά μας».