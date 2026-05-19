Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,22% και διαμορφώνεται στα 1,1636 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 185,0070 γεν, στο 0,8681 με τη στερλίνα και στο 0,9138 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,19% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 159,0310 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,23% και διαμορφώνεται στα 1,3401 δολάρια.