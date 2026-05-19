Ο Νίκος Πλακιάς εξέφρασε την απορία του για τη χρονική συγκυρία που επέλεξε η Μαρία Καρυστιανού να ιδρύσει νέο κόμμα, μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας (18/5) στο Kontra Channel. Παράλληλα, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών και τη σχετική δικαστική διαδικασία.

«Δεν έχει καμία λογική το επιχείρημα ότι πρέπει να παρέμβει κανείς στον δημόσιο βίο και να ιδρύσει πολιτικό κόμμα επειδή οι υφιστάμενοι θεσμοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο αίτημα για δικαιοσύνη. Αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή τρέχουν έξι-επτά δίκες για τα Τέμπη. Πώς προεξοφλούμε τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης; Δεν είναι προτιμότερο να δούμε τις όποιες αποφάσεις της δικαιοσύνης, θετικές ή αρνητικές;» ανέφερε ο κ. Πλακιάς.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως «μετά θα το δεχόμασταν πολύ πιο εύκολα αν έλεγε κάποιος γονιός από τα Τέμπη “κύριοι, εγώ δεν βρήκα δικαιοσύνη για τα παιδιά μου, οι κύριοι που είναι στη φυλακή δεν είναι οι αρμόδιοι, οπότε μπαίνω μέσα στη Βουλή για να φέρω τη δικαιοσύνη που δεν βρήκα”. Δεν έχει τελειώσει κάποιο δικαστήριο. Όσο και να μην πιστεύουμε στη δικαιοσύνη, δεν πρέπει να προεξοφλούμε πριν δούμε τα αποτελέσματα, εγώ αυτό νομίζω».

«Δεν μπορεί να βοηθήσει το κόμμα Καρυστιανού τη δεδομένη στιγμή»

Ο Νίκος Πλακιάς εκτίμησε ότι το κόμμα της κ. Καρυστιανού δεν μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τόνισε, ωστόσο, ότι δεν θεωρεί πως η ίδια κινείται από προσωπικές φιλοδοξίες ή άλλες σκοπιμότητες.

«Το 2027, που θα γίνουν εκλογές, η διαδικασία η δικαστική θα έχει τρέξει, πώς θα μπορέσεις να βοηθήσεις από την αντιπολίτευση; Γιατί δεν μπορούσαν όλοι αυτοί που πίστευαν ότι υπήρχε κάτι στο τρένο να κάνουν μια ξεχωριστή δικογραφία; Θα ήταν δεκτό από την πλευρά μου. Δεν έχει γίνει καμία ενέργεια σε αυτό το κομμάτι», σημείωσε ο Νίκος Πλακιάς.

«Όχι στη δεδομένη στιγμή»

Απαντώντας σε ερώτηση για το τι θα συμβούλευε τη Μαρία Καρυστιανού σχετικά με την ίδρυση κόμματος, ο κ. Πλακιάς απάντησε κατηγορηματικά: «Θα της έλεγα όχι στη δεδομένη στιγμή». Επεσήμανε ότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα ήταν προτιμότερο να είχε πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τις εκλογές του 2023.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η κ. Καρυστιανού έχει κάθε δικαίωμα να πολιτευτεί, όπως κάθε Έλληνας πολίτης.

«Είμαι εδώ για τα Τέμπη»

Κλείνοντας, ο Νίκος Πλακιάς ξεκαθάρισε πως δεν θα εμπλεκόταν ποτέ σε πολιτική δραστηριότητα. «Είμαι εδώ για τα Τέμπη», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι δεν θεωρεί πως θα μπορούσε να συμβάλει ουσιαστικά σε ένα ευρύτερο πολιτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει ζητήματα όπως η εξωτερική πολιτική και η άμυνα.

«Το να πολιτευτώ και να μπω σε μια Βουλή που επεξεργάζεται εκατοντάδες θέματα, εγώ σε τι μπορώ να σας βοηθήσω; Αν μπορείτε να μου πείτε σε τι μπορώ να σας βοηθήσω, πολύ ευχαρίστως», κατέληξε ο Νίκος Πλακιάς.