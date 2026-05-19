Παρότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027, η παραμονή του στον πάγκο του ΠΑΟΚ δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη μετά τη φετινή αποτυχημένη σεζόν του Δικεφάλου.

Οι αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διοικητικό επίπεδο δημιουργούν νέα δεδομένα στο εσωτερικό της ΠΑΕ και αφήνουν ανοιχτά όλα τα σενάρια για την επόμενη ημέρα. Η ενίσχυση του ρόλου του Ανδρέα Παπαμιμίκου στη διοικητική δομή φαίνεται πως μεταβάλλει τις ισορροπίες στον σύλλογο.

Μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο, δεν αποκλείεται σημαντικό μέρος της ευθύνης για τη φετινή εικόνα της ομάδας να αποδοθεί στον ρουμάνο τεχνικό, παρά το γεγονός ότι τα ζητήματα που αντιμετώπισε ο ΠΑΟΚ δεν περιορίστηκαν μόνο στο αγωνιστικό σκέλος. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που το μέλλον του Λουτσέσκου βρίσκεται στον αέρα.

Και το προηγούμενο καλοκαίρι ο προπονητής του ΠΑΟΚ είχε βρεθεί σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, προτού τελικά παραμείνει στην τεχνική ηγεσία με τη στήριξη συγκεκριμένων στελεχών της ΠΑΕ. Ωστόσο, αρκετά από τα πρόσωπα που τότε τον υποστήριξαν είτε έχουν αποχωρήσει είτε δεν διαθέτουν πλέον την ίδια επιρροή, λόγω των αλλαγών που έχουν προκύψει με την παρουσία του Παπαμιμίκου.

Ο τελευταίος είχε προϊδεάσει για σημαντικές διαφοροποιήσεις στον οργανισμό του ΠΑΟΚ μέσω της πρόσφατης συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο σύλλογος εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Την ίδια ώρα, έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει και το όνομα του Εβγκένι Κοσέλεφ, ο οποίος βρέθηκε σε σουίτα της Τούμπας στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Ο Κοσέλεφ εργάστηκε στη Μαρσέιγ ως επικεφαλής ποδοσφαιρικών λειτουργιών από το 2022 έως το 2024, σε έναν ρόλο που αφορά τη συνολική λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος και τη σύνδεση διοίκησης, προπονητικού επιτελείου και εσωτερικών δομών.

Οι επόμενες ημέρες αναμένονται κρίσιμες για το μέλλον του Λουτσέσκου, καθώς οι συζητήσεις με τη διοίκηση και κυρίως με τον Ιβάν Σαββίδη θα καθορίσουν τις εξελίξεις. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΠΑΟΚ έχει ήδη ξεκινήσει διερευνητικές επαφές με ξένους τεχνικούς για κάθε πιθανό ενδεχόμενο, όπως είχε συμβεί και το περασμένο καλοκαίρι με την περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Πάντως, η απογοήτευση του Σαββίδη για το αγωνιστικό εκφράστηκε με την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 400.000 ευρώ προς το ποδοσφαιρικό τμήμα.