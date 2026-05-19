Αρης και Μιχάλης Γρηγορίου συμφώνησαν τον περασμένο Μάρτιο να πορευτούν μαζί ως το τέλος της σεζόν. Τότε, για τους Θεσσαλονικείς ο έλληνας τεχνικός ήταν η πιο γρήγορη λύση και με το μικρότερο ρίσκο, μη έχοντας την πολυτέλεια του χρόνου για περαιτέρω μετά την απομάκρυνση του Μανόλο Χιμένεθ.

Για τον Γρηγορίου ήταν η ευκαιρία της επιστροφής στους πάγκους έπειτα από αρκετό καιρό και μάλιστα στην πιο μεγάλη πρόκληση της καριέρας του.

Παρότι τότε όλα έδειχναν ότι πρόκειται για μία σχέση μερικών μηνών, η εξέλιξη αυτής της συνεργασίας οδηγεί… σε γάμο, πόσω μάλλον από τη στιγμή που το τελευταίο διάστημα δημιουργήθηκε μία απόσταση ανάμεσα σε Αρη και Νίκο Παπαδόπουλο μετά τις προχωρημένες επαφές των προηγούμενων μηνών.

Γιατί, όμως, ο Γρηγορίου. Γιατί όχι κάποιος άλλος; Οι λόγοι είναι δύο και ο πρώτος είναι η εικόνα του Αρη σε αυτούς τους 2½ μήνες. Ο Γρηγορίου πήρε… καμένη γη και σε αυτό το διάστημα κατάφερε να κάνει τον Αρη ομάδα με αγωνιστική ταυτότητα. Δεν έκανε εξεζητημένα πράγματα. Εκανε τα απλά, αλλά σημαντικά για να παίξει ο Αρης ποδόσφαιρο, συν ότι κράτησε την ομάδα σε πνευματική ετοιμότητα μετά την απώλεια της Ευρώπης.

Ο δεύτερος λόγος είναι η ειλημμένη απόφαση για τη μείωση του μπάτζετ τη νέα σεζόν. Μία πρόθεση που για καιρό τώρα αποτυπώνεται σε επαφές με παίκτες και πλέον… φωνάζει μέσα από την απόφαση του Αρη να κρατήσει τον Γρηγορίου και να μη ρίξει πολλά λεφτά στην αγορά για προπονητή.

Μία θέση που τον τελευταίο 1½ χρόνο έχει κοστίσει περίπου 1,1 εκατ. ευρώ, με τα χρήματα που δόθηκαν στους Μανόλο Χιμένεθ και Μαρίνο Ουζουνίδη.

Ο… γάμος Αρη και Γρηγορίου είναι κοντά, αλλά όχι κλεισμένος. Η χθεσινή τελική συνάντηση των δύο πλευρών μετατέθηκε για τα τέλη αυτής της εβδομάδας, έχοντας συζητήσει ήδη αρκετά όσον αφορά τον σχεδιασμό της νέας σεζόν.