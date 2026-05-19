Η σεζόν ολοκληρώθηκε για τον Άρη, οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται ήδη σε άδεια και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στις εξελίξεις που αναμένονται τον επόμενο μήνα σε όλα τα επίπεδα, από το θέμα του προπονητή μέχρι εκείνο του ρόστερ.

Με την αυλαία της φετινής χρονιάς να έχει πέσει και τον σχεδιασμό της επόμενης να μπαίνει σε πρώτο πλάνο, μία εκκρεμότητα είναι και αυτής της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Το φετινό καλοκαίρι αναμένεται ιδιαίτερα μεγάλο για τον Αρη, καθώς η απουσία ευρωπαϊκών υποχρεώσεων δίνει μεγαλύτερη ευχέρεια στον προγραμματισμό και επηρεάζει άμεσα το πότε θα ξεκινήσει η προετοιμασία.

Όπως ανέφερε και ο Μιχάλης Γρηγορίου στους ποδοσφαιριστές στα αποδυτήρια πριν από λίγες ημέρες, η πρώτη συγκέντρωση υπολογίζεται να πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου ή στις αρχές Ιουλίου, με την 1η Ιουλίου να αποτελεί την πιθανότερη ημερομηνία.

Η χρονική άνεση που υπάρχει φαίνεται πως οδηγεί τους «κιτρινόμαυρους» στη σκέψη να χωρίσουν την προετοιμασία τους σε δύο στάδια, εντός και εκτός Ελλάδας. Δηλαδή, εκτός από το Ρύσιο, εξετάζεται και η παραμονή σε άλλο σημείο της χώρας πριν η αποστολή μεταβεί στο εξωτερικό για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Αυτή τη στιγμή, η επιλογή που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες είναι η Σερβία και συγκεκριμένα το Ζλάτιμπορ. Εκεί βρίσκεται αθλητικό κέντρο που έχει φιλοξενήσει κατά καιρούς ακόμη και την εθνική ομάδα της Σερβίας, ενώ ο Αρης έχει συλλέξει θετικές πληροφορίες και μέσω του Ούρος Ράτσιτς.

Οι οριστικές αποφάσεις αναμένονται μετά τη συνάντηση του Γρηγορίου με τον Θεόδωρο Καρυπίδη προς τα τέλη της εβδομάδας, καθώς τότε θα ξεκαθαρίσει το πλάνο της ομάδας, σε συνδυασμό και με τα διαθέσιμα φιλικά παιχνίδια στη Σερβία ή σε άλλες χώρες που βρίσκονται επίσης υπό εξέταση το τελευταίο διάστημα.