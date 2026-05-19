Ένα φιλόδοξο και πρωτοποριακό εγχείρημα βρίσκεται σε εξέλιξη στις Φιλιππίνες, όπου ένα απομονωμένο νησί ετοιμάζεται να κυβερνηθεί εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη. Η Sensay, ένα μικρό νησί μήκους 3,6 χλμ. στο αρχιπέλαγος του Παλαουάν, ανήκει από το 2025 στον Βρετανό επιχειρηματία Dan Thomson, ιδρυτή εταιρείας που ειδικεύεται σε συστήματα AI chatbots.

Ο Thomson επιδιώκει να μετατρέψει τη Sensay σε ένα είδος μικρο-κράτους, με κυβέρνηση που θα αποτελείται από συμβούλιο 17 ρομπότ, τα οποία λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη. Κάθε μέλος του συμβουλίου έχει σχεδιαστεί βάσει ιστορικών προσωπικοτήτων που διακρίθηκαν για τη σοφία και την ηγετική τους ικανότητα, όπως ο Winston Churchill, η Eleanor Roosevelt, ο Marcus Aurelius, ο Nelson Mandela, ο Leonardo da Vinci, ο Sun Tzu και ο Gandhi.

Τα ψηφιακά αυτά «αντίγραφα» έχουν εκπαιδευτεί μέσα από τα γραπτά, τις ομιλίες και τις φιλοσοφικές διδασκαλίες των πραγματικών προσώπων. Σκοπός τους είναι να συζητούν, να επιχειρηματολογούν και να ψηφίζουν για το αν θα ενσωματωθούν προτάσεις στο σύνταγμα του νησιού.

Πειραματική διακυβέρνηση με ανθρώπινη επίβλεψη

Παρότι ο δημιουργός πιστεύει ότι το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, αναγνωρίζει τον κίνδυνο η τεχνητή νοημοσύνη να εξελιχθεί πέρα από τον σχεδιασμό της. Προς το παρόν, οι αποφάσεις του συμβουλίου υλοποιούνται από ανθρώπινους διαμεσολαβητές, ενώ μελλοντικά σχεδιάζεται η σύνδεση των AI «υπουργών» με τραπεζικές κάρτες και κρυπτονομίσματα.

Το νησί λειτουργεί με μια οικονομία δύο ειδών token: τα Wisdom-Credits για τις δημόσιες υπηρεσίες και τα SNSY Token για το παγκόσμιο εμπόριο.

Ωστόσο, το να δοθεί σε ένα λογισμικό η εξουσία να προσλαμβάνει και να αμείβει εργαζομένους στον πραγματικό κόσμο χωρίς ανθρώπινη έγκριση αποτελεί τεράστιο κίνδυνο και θα μπορούσε να οδηγήσει σε επικίνδυνα και δαπανηρά λάθη.

Σε συνέντευξή του στο CNN Travel, ο Thomson σχολίασε με χιούμορ ότι «αν αρχίσει να αποκτά όπλα και να επιτίθεται σε γειτονικά νησιά, θα ήταν μια κακή κατάσταση», προσθέτοντας όμως ότι θεωρεί ένα τέτοιο σενάριο «εξαιρετικά απίθανο».

Ηλεκτρονική υπηκοότητα και σχέδια ανάπτυξης

Για να διασφαλιστεί η ανθρώπινη εποπτεία, έχει συσταθεί μία Συνέλευση Ανθρώπινης Παράκαμψης, αποτελούμενη από εννέα εκλεγμένους κατοίκους, που μπορούν να ανατρέψουν αποφάσεις του ψηφιακού συμβουλίου. Αν και το εγχείρημα δεν έχει διεθνή αναγνώριση, ήδη πάνω από 12.000 άτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να γίνουν e-residents της Sensay.

Σήμερα, στο νησί κατοικεί μόνον ένας άνθρωπος – ένας φύλακας που αναφέρεται απλώς ως «Mike». Ο Thomson σχεδιάζει την ανέγερση έως και 30 βιλών, ώστε η Sensay να μετατραπεί σε τουριστικό προορισμό για τους επισκέπτες του Παλαουάν.

Η διαδικασία φυσικής εγκατάστασης θα γίνει σταδιακά, ξεκινώντας με την έκδοση «Observer Visas» για όσους θέλουν να παρακολουθούν την πρόοδο του έργου. Το 2026 προβλέπεται η ανάπτυξη βιώσιμων μικρο-δικτύων ενέργειας και ερευνητικών εργαστηρίων, ενώ το 2027 θα εγκαινιαστεί το πλήρες πρόγραμμα ψηφιακής υπηκοότητας και θα εφαρμοστεί 100% ανανεώσιμη ενέργεια.

Ένα πείραμα χωρίς λόμπι και προσωπικά συμφέροντα

Σύμφωνα με τον δημιουργό, στόχος είναι η διαμόρφωση πολιτικής «με βάση τα δεδομένα, θεμελιωμένο στα δικαιώματα και ελεγμένο ως προς τη δικαιοσύνη». Ο Thomson πιστεύει ότι το εγχείρημα μπορεί να δείξει πώς λειτουργεί μια κοινωνία «χωρίς λόμπι, χωρίς προσωπικά κίνητρα, βασισμένη αποκλειστικά στην αντικειμενικότητα και στη σοφία των ιστορικών χαρακτήρων».