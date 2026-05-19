Η Μέγκαν Μαρκλ γιόρτασε την όγδοη επέτειο του γάμου της με τον πρίγκιπα Χάρι ανεβάζοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια σειρά φωτογραφιών από την τελετή. Στη λεζάντα της ανάρτησης, η 43χρονη ηθοποιός έγραψε χαρακτηριστικά: «Σαν σήμερα, 8 χρόνια πριν».

Ο «παραμυθένιος γάμος» του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2018 στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, στο κάστρο του Γουίνδσορ. Το γεγονός χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως το πιο ποικιλόμορφο και ξεχωριστό της βασιλείας της Ελισάβετ, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον εκατομμυρίων θεατών σε όλον τον κόσμο.

View this post on Instagram A post shared by Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Η Δούκισσα του Σάσεξ προκάλεσε τότε αίσθηση, παρουσιάζοντας μια τελετή με έντονες αμερικανικές επιρροές. Η επιλογή της αυτή θεωρήθηκε από πολλούς ως μια μικρή «επανάσταση» μέσα στο αυστηρό πλαίσιο των βρετανικών βασιλικών παραδόσεων.

Κατά τη δεξίωση που ακολούθησε, η Μέγκαν Μαρκλ έσπασε το πρωτόκολλο εκφωνώντας η ίδια λόγο – μια πρακτική συνηθισμένη στην Αμερική, αλλά ασυνήθιστη για τα βρετανικά δεδομένα, όπου συνήθως μιλά μόνο ο γαμπρός, ο κουμπάρος ή ο πατέρας της νύφης. Το περιεχόμενο της ομιλίας της παρουσιάστηκε αργότερα στο ντοκιμαντέρ του Netflix «Harry & Meghan», όπου το ζευγάρι μοιράστηκε για πρώτη φορά τη στιγμή εκείνη με το κοινό.

View this post on Instagram A post shared by Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

Οι σχέσεις με τη βασιλική οικογένεια

Οι σχέσεις της Μέγκαν Μαρκλ με τη βασιλική οικογένεια υπήρξαν δύσκολες από την αρχή. Από το 2016, όταν ξεκίνησε η σχέση της με τον Χάρι, υπήρχαν εντάσεις που εντάθηκαν μετά τον γάμο. Αν και ο Κάρολος αρχικά τη στήριξε, η κατάσταση άλλαξε μετά τη συνέντευξη του ζευγαριού στην Όπρα το 2021.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της συνέντευξης, η Μέγκαν και ο Χάρι αποκάλυψαν ότι υπήρξαν «ανησυχίες» για το χρώμα του δέρματος του γιου τους, Άρτσι — μια αναφορά που, σύμφωνα με πληροφορίες, προκάλεσε βαθιά απογοήτευση στον Κάρολο.

Το 2020, ο Χάρι και η Μέγκαν αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τη βασιλική τους ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο και να μετακομίσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί ζουν σήμερα με τα δύο παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, μακριά από το παλάτι και τη δημόσια ζωή του Λονδίνου.