Η Μέγκαν Μαρκλ μοιράστηκε μια σπάνια εικόνα από τις πασχαλινές στιγμές που πέρασε με την οικογένειά της στην Καλιφόρνια. Μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, έφερε στο φως βίντεο με πρωταγωνιστές, τον 6χρονο πρίγκιπα ‘Αρτσι και την 4χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ.

Ένα από αυτά δείχνει τα παιδιά να τρέχουν μαζί στο γρασίδι κρατώντας πασχαλινά καλάθια, ενώ αναζητούσαν αυγά, με τη Λίλιμπετ να φορά ένα ζευγάρι αυτιά λαγού. Ένα άλλο κλιπ απαθανατίζει τα αδέρφια να κρατούν τα καλάθια τους, τα οποία ήταν γεμάτα λιχουδιές και δώρα, καθώς περπατούν σε ένα πέτρινο μονοπάτι στον κήπο, έχοντας μαζί τους και τον σκύλο της οικογένειας.

Ο φακός δείχνει επίσης την Λίλιμπετ να φορά ένα ροζ φλοράλ φόρεμα και να περπατά ξυπόλυτη στο γρασίδι κρατώντας δύο λούτρινα ζωάκια. Παράλληλα, ο ‘Αρτσι χρησιμοποιώντας τη συσκευή «The Dinomazing Egg Decorator» προσπαθεί να βάψει με χρωματιστές ρίγες ένα αυγό.

Η ανάρτηση περιλάμβανε επίσης στιγμιότυπα από τις κότες της οικογένειας, οι οποίες έλαβαν το δικό τους πασχαλινό κέρασμα, λίγο φρέσκο μαρούλι.

Η Μέγκαν Μαρκλ ολοκλήρωσε την ανάρτησή της, γράφοντας στη λεζάντα: «Καλό Πάσχα!».

Το ζευγάρι μετακόμισε στην Καλιφόρνια, την πολιτεία καταγωγής της δούκισσας του Σάσεξ, αφού εγκατέλειψαν τα βασιλικά τους αξιώματα στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2020 και από τότε μεγαλώνουν τα παιδιά τους σε μεγάλο βαθμό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σύμφωνα με το People.