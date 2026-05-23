Eίναι γνωστό, και φαίνεται πολύ καθαρά στον πόλεμο μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ότι ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται οι πολεμικές επιχειρήσεις έχει αλλάξει, τα drones παίζουν έναν όλο και πολύ μεγαλύτερο ρόλο, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη αντικαθιστά όλο και συχνότερα τον άνθρωπο στον τομέα της λήψης αποφάσεων. Είναι επίσης γνωστό ότι το θεμέλιο της οικονομικής ανάπτυξης είναι η σταθερότητα και η ασφάλεια. Για τους λόγους αυτούς ιδρύθηκε πριν από δύο χρόνια το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), με στόχο την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών λύσεων που ενισχύουν την άμυνα και την εθνική ασφάλεια και τη διασφάλιση της παραμονής της Ελλάδας στην πρώτη γραμμή της αμυντικής τεχνολογίας και της στρατηγικής καινοτομίας.

Ο φορέας αυτός έχει υπογράψει ως τώρα αρκετές συνεργασίες, μεταξύ των οποίων με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) και με το ΜΙΤ. Τώρα αναλαμβάνει μία ακόμη κρίσιμη αποστολή: να συντονίσει τις λειτουργίες ενός νέου Ταμείου για την Αμυνα και να κατευθύνει τους πόρους του, που προέρχονται από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και συνιστούν ένα αρχικό κεφάλαιο 100 εκατομμυρίων ευρώ, εκεί όπου η τεχνολογία συναντά την εθνική ασφάλεια. Με άλλα λόγια, το ΕΛΚΑΚ θα χαρτογραφήσει τις πραγματικές ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων και θα τις διασυνδέσει με τα κεφάλαια του νέου Ταμείου, ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στις επιχειρησιακές απαιτήσεις του Στρατού και την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Το μήνυμα που στέλνει η στρατηγική συμμαχία του ΕΛΚΑΚ με το Ταμείο για την Αμυνα είναι ότι, εκτός από τις αγορές οπλικών συστημάτων που είναι απαραίτητα σε μια εποχή τόσο ρευστή όπως η σημερινή, η χώρα είναι αποφασισμένη να επενδύσει στην καινοτομία και την εγχώρια παραγωγή. Το τελευταίο αυτό σημείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ο στόχος είναι η εγχώρια αμυντική βιομηχανία να συμμετέχει στα εξοπλιστικά προγράμματα με ποσοστό 25%. Αυτήν ακριβώς την οδηγία έχει δώσει ο υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, ενώ σχετικές ανακοινώσεις θα κάνει στο προσεχές μέλλον και ο Πρωθυπουργός.

Σε ένα πολιτικό κλίμα όπου η τοξικότητα και η πόλωση ανεβαίνουν, έχει σημασία η άμυνα και η ασφάλεια να παραμείνουν στο απυρόβλητο.