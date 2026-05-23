Η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για μια πιθανή αύξηση επιτοκίων τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τον Γιάννη Στουρνάρα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Μιλώντας από τη Λευκωσία, όπου συμμετείχε σε συνάντηση Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών, ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό επιδεινώνονται όσο δεν επιτυγχάνεται ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Όπως σημείωσε, οι καταναλωτές ενδέχεται σύντομα να αρχίσουν να αμφισβητούν κατά πόσο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είναι έτοιμοι να αντιδράσουν στις εξελίξεις.

«Μια αύξηση επιτοκίων έχει κόστος — για τους πολίτες, για την απασχόληση — και γι’ αυτό εύχομαι να μη χρειαζόταν να το κάνουμε. Όμως, αν η κατάσταση συνεχιστεί και δεν δράσουμε, τότε θα υπάρξει πρόβλημα», δήλωσε ο Γ. Στουρνάρας, σύμφωνα με το Bloomberg. «Για την αξιοπιστία της ΕΚΤ και της λειτουργίας αντίδρασής μας, πιθανότατα θα χρειαστεί να αυξήσουμε τα επιτόκια τον Ιούνιο».

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής είχαν ήδη εξετάσει μια τέτοια κίνηση στην τελευταία συνεδρίασή τους. Έκτοτε έχουν αφήσει ελάχιστα περιθώρια αμφιβολίας ότι η αύξηση του κόστους δανεισμού θα είναι αναπόφευκτη, εφόσον τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν αποκλεισμένα, οι τιμές του πετρελαίου διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα και η σταθερότητα των τιμών στην ευρωζώνη των 21 κρατών τεθεί υπό απειλή.

«Αν υπάρξει συμφωνία, μπορεί να δούμε τις τιμές της ενέργειας να υποχωρούν πολύ, πολύ γρήγορα και τότε τα επιτόκια ίσως μπορέσουν να παραμείνουν εκεί όπου βρίσκονται», ανέφερε ο κ. Στουρνάρας. «Όμως χωρίς συμφωνία, ενδέχεται να περάσουν σε ένα εντελώς διαφορετικό επίπεδο και ο πληθωρισμός να επιταχυνθεί περισσότερο».

Αναθεώρηση προβλέψεων και ανησυχίες για την ανάπτυξη

Τον Μάρτιο, η ΕΚΤ προέβλεψε ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 2,6% φέτος. Η πρόβλεψη αυτή πιθανότατα να αναθεωρηθεί προς τα πάνω τον Ιούνιο, όπως δήλωσε σε ξεχωριστή συνέντευξη το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Αλεξάντερ Ντεμάρκο, επισημαίνοντας ενδείξεις επιβράδυνσης της οικονομικής ανάπτυξης.

Η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε μόλις κατά 0,1% το πρώτο τρίμηνο, ενώ πρόσφατη έρευνα μεταξύ διευθυντών προμηθειών κατέγραψε συρρίκνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Επίμονες πληθωριστικές πιέσεις

«Έχω την αίσθηση ότι ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος», δήλωσε ο Γ. Στουρνάρας, εκφράζοντας ανησυχία για πιθανή αποσταθεροποίηση των προσδοκιών. «Το γεγονός ότι ο PMI είναι τόσο αδύναμος δεν θα μας βοηθήσει ιδιαίτερα. Υπάρχουν πάρα πολλές ακαμψίες στην οικονομία».

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος υπογράμμισε ότι οι μνήμες από το προηγούμενο σοκ πληθωρισμού εξακολουθούν να επηρεάζουν τις αποφάσεις. «Όλοι θα αναρωτηθούν αν διαθέτουμε πραγματικά έναν μηχανισμό αντίδρασης ή αν πρόκειται απλώς για μια θεωρία που δεν εφαρμόζεται ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Οι επόμενες τρεις εβδομάδες θα είναι εξαιρετικά κρίσιμες, καθώς θα εξετάζουμε τις δευτερογενείς επιπτώσεις».