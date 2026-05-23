Για πρώτη φορά, το ελληνικό Δημόσιο αποκτά τη δυνατότητα να παρακολουθεί με συστηματικό τρόπο την πορεία και τη διαχείριση του μεγάλου ιδιωτικού χρέους, μέσα από την ενεργοποίηση του νέου Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους.

Η ψηφιακή πλατφόρμα, που τέθηκε σε λειτουργία στις 20 Μαΐου, συγκεντρώνει στοιχεία για οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων προς τράπεζες, την εφορία, τον e-ΕΦΚΑ, ΔΕΚΟ, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, ΟΤΑ και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Σκοπός της είναι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της υπερχρέωσης και η πλήρης καταγραφή των οικονομικών υποχρεώσεων πολιτών και επιχειρήσεων.

Το Μητρώο αποσκοπεί στην οργανωμένη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται με το ιδιωτικό χρέος, διασφαλίζοντας την ανωνυμία των πληροφοριών. Έτσι, καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της εξέλιξης των οφειλών χωρίς αποκάλυψη της ταυτότητας των οφειλετών, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του συστήματος.