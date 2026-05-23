Για πρώτη φορά, το ελληνικό Δημόσιο αποκτά τη δυνατότητα να παρακολουθεί με συστηματικό τρόπο την πορεία και τη διαχείριση του μεγάλου ιδιωτικού χρέους, μέσα από την ενεργοποίηση του νέου Μητρώου Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους.
Η ψηφιακή πλατφόρμα, που τέθηκε σε λειτουργία στις 20 Μαΐου, συγκεντρώνει στοιχεία για οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων προς τράπεζες, την εφορία, τον e-ΕΦΚΑ, ΔΕΚΟ, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, ΟΤΑ και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Σκοπός της είναι η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της υπερχρέωσης και η πλήρης καταγραφή των οικονομικών υποχρεώσεων πολιτών και επιχειρήσεων.
Το Μητρώο αποσκοπεί στην οργανωμένη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων που σχετίζονται με το ιδιωτικό χρέος, διασφαλίζοντας την ανωνυμία των πληροφοριών. Έτσι, καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της εξέλιξης των οφειλών χωρίς αποκάλυψη της ταυτότητας των οφειλετών, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αξιοπιστία του συστήματος.
Σε λειτουργία το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους
- Καταγράφονται όλες οι οφειλές πολιτών και επιχειρήσεων
- Συμμετέχουν τράπεζες, εφορία, ΑΑΔΕ, Δήμοι, e-ΕΦΚΑ, ΔΕΚΟ και λοιποί φορείς
- Παρακολουθούνται τόσο ληξιπρόθεσμα όσο και ενήμερα χρέη
- Στόχος είναι η πλήρης αποτύπωση του ιδιωτικού χρέους στη χώρα
Ποια στοιχεία καταγράφονται στο Μητρώο
- Το αρχικό και το σημερινό ύψος της οφειλής
- Τόκοι, προσαυξήσεις και ληξιπρόθεσμα ποσά
- Ρυθμίσεις οφειλών, καταβολές και ημερομηνία τελευταίας πληρωμής
- Τυχόν απώλεια ρύθμισης
- Εγγυήσεις και εξασφαλίσεις
- Εκτίμηση κινδύνου μη αποπληρωμής
- Μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμοί
Στοιχεία που αφορούν τους οφειλέτες
- Αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή επιχείρηση
- Τόπος κατοικίας ή έδρας
- Επάγγελμα και κύριος ΚΑΔ δραστηριότητας
- Μέγεθος επιχείρησης και αριθμός εργαζομένων
- Καθεστώς ανεργίας, όπου υπάρχει
- Η συνέπεια στις πληρωμές
- Τυχόν καθυστερήσεις ή αθετήσεις πληρωμών
Προστασία προσωπικών δεδομένων
- Τα στοιχεία διαβιβάζονται ανώνυμα
- Ο ΑΦΜ εμφανίζεται με διαδικασία ψευδωνυμοποίησης
- Δεν αποκαλύπτεται η ταυτότητα των οφειλετών
Προθεσμίες και υποβολή στοιχείων
- Τα δεδομένα θα επικαιροποιούνται δύο φορές τον χρόνο, κάθε Μάιο και Νοέμβριο
- Η συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων είναι υποχρεωτική