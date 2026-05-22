Αναρτήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 30 Μαΐου, οι οριστικοί πίνακες Δικαιούχων, Ωφελουμένων και Αποκλειομένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2025-2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στον ιστότοπο www.dypa.gov.gr.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει για πρώτη φορά την 1η Ιουνίου 2025 – νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά – και αφορά σε 300.000 επιταγές (vouchers), με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως έξι διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα της επιλογής τους από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο, καταβάλλοντας μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Ειδικά για τη Λέρο, τη Λέσβο, τη Χίο, την Κω, τη Σάμο και τη Ρόδο προβλέπονται έως δέκα διανυκτερεύσεις δωρεάν, ενώ στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία (εκτός Σποράδων), παρέχονται έως δώδεκα διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή.

Πέραν της διαμονής, το πρόγραμμα επιδοτεί και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% τον μήνα αιχμής Αύγουστο, καθώς και στις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2025 έως 14.01.2026) και του Πάσχα (03.04.2026 έως 19.04.2026). Για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας (εκτός Σποράδων) η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Για τις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις, οι δικαιούχοι εκτυπώνουν από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (e-services) της ΔΥΠΑ την επιταγή τους και προσέρχονται σε ταξιδιωτικά γραφεία ή πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων, όπου την επιδεικνύουν προκειμένου να εκδοθεί το Εισιτήριο Κοινωνικού Τουρισμού της κατηγορίας που αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση.

Όπως διευκρινίζει η ΔΥΠΑ, για καμία κατηγορία δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, με εξαίρεση την κατηγορία των πολυτέκνων.

Η ΔΥΠΑ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία έκδοσης ακτοπλοϊκού εισιτηρίου. Μέσω διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) εκδίδεται το εισιτήριο και ενεργοποιείται η επιταγή ακτοπλοϊκής μετακίνησης για τη μετάβαση και την επιστροφή. Η ακτοπλοϊκή μετακίνηση επιτρέπεται μόνο για τη μετάβαση/επιστροφή στον/από τόπο του επιλεγμένου τουριστικού καταλύματος.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι του περσινού προγράμματος που δεν έχουν ενεργοποιήσει ακόμα τις επιταγές μπορούν να κάνουν διακοπές μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026.

Όλες οι πληροφορίες για το πρόγραμμα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/koinonikos-toyrismos

Οριστικό Μητρώο Δικαιούχων – Ωφελουμένων

Oριστικός Πίνακας μη Επιλεγομένων λόγω Μοριοδότησης

Oριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Δικαιούχων

Oριστικός Πίνακας Αποκλειομένων Ωφελουμένων Μελών