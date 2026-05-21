Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι προετοιμασίες για τα φετινά προγράμματα της Αγροτικής Εστίας και ο χρόνος πιέζει πλέον ασφυκτικά τους επαγγελματίες που θέλουν να εξασφαλίσουν ένα κομμάτι από την πίτα του κοινωνικού τουρισμού. Ξενοδόχοι, ιδιοκτήτες καταλυμάτων, τουριστικά γραφεία, αλλά και βιβλιοπωλεία ή θέατρα, έχουν ελάχιστα εικοσιτετράωρα στη διάθεσή τους για να κινηθούν. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στον ΟΠΕΚΑ εκπνέει οριστικά την ερχόμενη Δευτέρα, 25 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις (καταλύματα, υδροθεραπευτήρια, ιαματικές πηγές, τουριστικά γραφεία, παιδικές κατασκηνώσεις, βιβλιοπωλεία-εκδοτικοί οίκοι και θέατρα) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2026, μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές εφαρμογές (για τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, το εκδρομικό πρόγραμμα, το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων) ή κάνοντας χρήση των κατάλληλων εντύπων (για το πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού και το πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου), που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Υπενθυμίζεται ότι εφέτος, ειδικά για τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού υπάρχουν ειδικές προσφορές για την Εύβοια, τα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και τον Έβρο.

Τα φετινά προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας θα υλοποιηθούν σε όλη τη χώρα από τις 4 Ιουνίου του 2026 έως και τις 28 Φεβρουαρίου του 2027.

Η έναρξη της λειτουργίας των προγραμμάτων της επόμενης περιόδου (2027-2028) προγραμματίζεται να ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα, τον Απρίλιο του 2027.

Για οποιαδήποτε αναγκαία διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου agrotikiestia@opeka.gr.