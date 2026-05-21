Ενα από τα πιο εμβληματικά ξενοδοχεία της χώρας, το πάλαι ποτέ Χίλτον και νυν The Ilisian, άνοιξε ξανά τις πύλες του για να υποδεχτεί τις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Από χθες, οι αποστολές του Ολυμπιακού, της Φενέρμπαχτσε, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια διαμένουν στο ιστορικό ξενοδοχείο, η πλήρης ανακαίνιση του οποίου μόλις ολοκληρώθηκε, περνώντας στη νέα εποχή του.

Ουσιαστικά για τις ανάγκες της διοργάνωσης θα μετατραπεί μέχρι και την Κυριακή σε ένα «φρούριο» για την ασφάλεια και την ηρεμία των μελών της αποστολής, με τις ομάδες να έχουν τους δικούς τους ορόφους και απόλυτη ησυχία από εξωτερικούς παράγοντες.

Η πρόσβαση στο ξενοδοχείο δεν είναι ελεύθερη στον καθένα, όπως γίνεται σε άλλες περιπτώσεις όπου μπορεί κάποιος να πάει μέχρι τη ρεσεψιόν για πληροφορίες ή να κάτσει για έναν καφέ στο λόμπι. Ολες αυτές τις μέρες θα υπάρχει ασφάλεια και έλεγχος σε όλους που θα πλησιάζουν καν στον χώρο, ενώ απαγορεύονται αυστηρά και οι φωτογραφίες.

Αφενός για την ιδιωτικότητα των παικτών, προπονητών και γενικά των μελών των ομάδων, αφετέρου και για έναν ακόμα λόγο. Επειδή ακόμα δεν έχουν γίνει τα επίσημα εγκαίνια του ανακαινισμένου ξενοδοχείου, η πολιτική της εταιρείας είναι να μην κυκλοφορούν ακόμα φωτογραφίες από τους εσωτερικούς χώρους και γενικότερα.

Οπως ουσιαστικά θα λειτουργήσει η ασφάλεια του ξενοδοχείου, έτσι, και ακόμα πιο αυστηρά, θα είναι τα μέτρα σε κάποια σημεία της πρωτεύουσας και ιδιαίτερα στον περιβάλλοντα χώρο του Telecom Center Athens και των γύρω περιοχών, όπου έχουν γίνει συστάσεις και στους κατοίκους για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων ιδιαίτερα τις μέρες των αγώνων.

Επίσης αποφασίστηκε, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, η απαγόρευση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών στο κέντρο της Αθήνας, από τις 06.00 της 21ης Μαΐου έως τις 06.00 της 25ης Μαΐου, με στόχο την προστασία των φιλάθλων, των αποστολών και την ομαλή λειτουργία της πόλης.

Το μέτρο αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Ριζάρη, Πλουτάρχου, Υψηλάντου, Μονής Πετράκη, Ραβινέ, Βλαδίμηρου Μπένση, Παπαδιαμαντοπούλου, Αλκμάνος, Ιωνος Δραγούμη, τη Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου και Αντήνορος.

Οπως αναφέρεται, ενδεχόμενες συναθροίσεις ή μηχανοκίνητες πορείες στην οριοθετημένη περιοχή θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια αλλά και διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής της πόλης.

Η Αστυνομία τονίζει πως το μέτρο έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια, αφορά συγκεκριμένη περιοχή και κρίνεται αναγκαίο για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας και της ομαλής διεξαγωγής της διοργάνωσης.

Η ημέρα υψηλού κινδύνου είναι η Παρασκευή, ιδιαίτερα το απόγευμα πριν από τον πρώτο ημιτελικό Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακού, όπου θα βρεθούν σχεδόν την ίδια ώρα στο γήπεδο 15.000 φίλοι συνολικά των δύο ομάδων (10.000 της ελληνικής ομάδας και 5.000 της τουρκικής), ενώ η Αστυνομία είναι έτοιμη για παν ενδεχόμενο, ακόμα και για πιθανές συγκρούσεις πέριξ της εγκατάστασης.

Στο μεταξύ, οι αποστολές των ομάδων έφτασαν στην Αθήνα (με τον Ολυμπιακό να έχει την πιο κοντινή διαδρομή από το ΣΕΦ μέχρι το ξενοδοχείο), με αυτή της Βαλένθια να κάνει ανάρτηση για την αγαπημένη της πόλη, στην οποία φέτος το συγκρότημα του Πέδρο Μαρτίνεθ είναι αήττητο, έχοντας νικήσει τρεις φορές τον Παναθηναϊκό στο T-Center και μία τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ!

Μάλιστα, οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης παρουσιάστηκαν ως… φιγουρίνια με τα κοστούμια τους, φορώντας ρούχα του οίκου Louis Vuitton, τα οποία έδωσαν έναν τόνο κύρους στα μέλη της Βασίλισσας της Ευρώπης, ενώ αντίθετα τα μέλη της Βαλένθια ήταν με πολύ πιο απλές (και αθλητικές) ενδυμασίες, δείχνοντας έτοιμα να μπουν από το αεροδρόμιο στο γήπεδο.

Η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, θα έχει τη συνδρομή και 2 αστυνομικών από την Τουρκία κυρίως για τη διαχείριση των φίλων της Φενέρμπαχτσε.