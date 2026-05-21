Η ΑΕΚ έχει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα από όλους τους αντιπάλους της ενόψει της νέας σεζόν. Εχει εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή συμμετοχή στη league phase του Europa League και τον Αύγουστο θα επιδιώξει την υπέρβαση για να παίξει σε αυτή του Champions League.

Eχει επίσης μεγαλύτερη άνεση χρόνου για να κινηθεί μεταγραφικά από τους υπόλοιπους του Big… 4. Με δεδομένο μάλιστα πως ο Χαβιέρ Ριμπάλτα έχει κάνει ήδη την προεργασία του, κάτι που υπερτονίζεται σε καθημερινή βάση, δεν θα έχει πρόβλημα να κλείσει γρήγορα και σωστά τις τρύπες.

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για τρεις – τέσσερις προσθήκες. Ολοι αντιλαμβάνονται ότι μιλάει για τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις βασικών ποδοσφαιριστών που θα έρθουν για να αποτελέσουν είτε παίκτη της αρχικής ενδεκάδας, είτε παίκτη που θα μπορεί να κουμπώσει άμεσα και άψογα αν επιλέξει να αντικαταστήσει κάποιον.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο game changer για τη μεσαία γραμμή. Δεν θα είναι ένας παίκτης σαν τον Μάνταλο που δεν θα έχει τόσο βασικό ρόλο, ούτε σαν τον Σαχαμπό, τον οποίο δεν τον έχουμε δει ακόμα. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να βρει έναν… Γκρούγιτς. Χρειάζεται έναν για να γίνει ο τρίτος μαζί με τους Πινέδα και Μαρίν.

Το ίδιο πρέπει να γίνει και στο κέντρο της άμυνας. Δεν πιστεύω ότι ο Νίκολιτς θέλει έναν στόπερ απλά για να έχει. Αν ίσχυε αυτό θα κράταγε τον Χρυσόπουλο για το Κύπελλο μαζί με τον Γκεοργκίεφ. Υπάρχει ο Μουκουντί, ο Ρέλβας, χρειάζεται ένας ακόμα σε αυτό το επίπεδο και πίσω από όλους ο Βίντα.

Στα άκρα της επίθεσης τα πράγματα είναι επίσης απλά. Η ΑΕΚ θέλει έναν επιπλέον Κοϊτά. Η εικόνα του Κουτέσα δεν σε πείθει ότι μπορείς να βασιστείς πάνω του για όλη τη χρονιά. Λιούμπισιτς και Ελίασον σε καμία περίπτωση την τελευταία διετία με εξαίρεση κάποιες εκλάμψεις δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Ο Ζοάο Μάριο εξελίχθηκε σε Τάκη Καραγκιοζόπουλο και Γιώργο Γιακουμάκη, αλλά θέλεις κάτι πολύ ανώτερο. Ειδικά αν θέλεις να κουνήσεις σεντόνι. Για δεξί και αριστερό μπακ έγραψα χθες.

ΥΓ: Oλα αυτά με μία απαραίτητη προϋπόθεση. Να μη χάσεις ούτε ένα κομμάτι από τη ραχοκοκαλιά!