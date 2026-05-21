Μυστήριο καλύπτει την προέλευση της έντονης οσμής που εμφανίστηκε από το μεσημέρι της Δευτέρας (18/5) έως και τις πρωινές ώρες της Τρίτης σε διάφορες περιοχές της Αττικής, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Η προέλευση της οσμής δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Σύμφωνα με τον Νίκο Μιχαλόπουλο, Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί επιβάρυνση στους λεγόμενους «θεσμοθετημένους ρύπους», δηλαδή στις ουσίες που παρακολουθούνται βάσει ευρωπαϊκών ορίων και μετρήσεων.

Τα πρώτα δεδομένα δεν έδειξαν καμία ανησυχητική μεταβολή στους βασικούς δείκτες ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αυτό οδήγησε τους επιστήμονες να επικεντρωθούν στην ανάλυση της ίδιας της οσμής, η οποία δεν εμπίπτει σε θεσμοθετημένα όρια και είναι δύσκολο να μετρηθεί.

Όπως εξήγησε ο κ. Μιχαλόπουλος, τέτοιου είδους οσμές συνδέονται συνήθως με την παρουσία θειούχων χημικών ουσιών. Αυτές μπορεί να προέρχονται είτε από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως η βιομηχανική παραγωγή, είτε από φυσικά αίτια, όπως το θαλάσσιο περιβάλλον. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση η έντονη οσμή δεν φαίνεται να οφείλεται σε φυσικό φαινόμενο.

Πιθανή διαρροή υγραερίου

Όπως ανέφερε ο ίδιος, έχει αποκλειστεί η πιθανότητα διαρροής από εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, ενώ απορρίφθηκε και το σενάριο προέλευσης από τη θάλασσα. Σύμφωνα με τον κ. Μιχαλόπουλο, οι φυσικές εκπομπές δεν παρουσιάζουν τη χαρακτηριστική οσμή που περιέγραψαν οι πολίτες.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι πρόκειται για εκπομπή υγραερίου στην ατμόσφαιρα, πιθανότατα από προπάνιο ή βουτάνιο. Οι ουσίες αυτές περιέχουν θειούχες ενώσεις ώστε να είναι ανιχνεύσιμες σε περίπτωση διαρροής.

Ο Νίκος Μιχαλόπουλος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η οσμή να προήλθε είτε από θαλάσσια δραστηριότητα – όπως απόρριψη φορτίου ή διαρροή από πλοίο – είτε από χερσαία πηγή, όπως η περιοχή του κόλπου της Ελευσίνας.

«Για να γίνει αισθητή σε τόσο μεγάλη έκταση και με τέτοια ένταση, μιλάμε για σημαντική ποσότητα», σημείωσε χαρακτηριστικά. Όλα τα δεδομένα, όπως είπε, συγκλίνουν στο ότι δεν πρόκειται για φυσικό φαινόμενο αλλά για ανθρωπογενή εκπομπή, πιθανώς παράνομη.

Δυσκολίες στην ταυτοποίηση

Μιλώντας στην εκπομπή Newsroom, ο κ. Μιχαλόπουλος υπογράμμισε ότι η ακριβής ταυτοποίηση τέτοιων περιστατικών είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ο απαραίτητος εξειδικευμένος εξοπλισμός για άμεση καταγραφή ενώσεων όπως το προπάνιο και το βουτάνιο σε πραγματικό χρόνο.

Όπως εξήγησε, οι συγκεκριμένες μετρήσεις απαιτούν υψηλού κόστους τεχνολογικό εξοπλισμό, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η ανάλυση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εκ των υστέρων. Αυτό περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα άμεσης διερεύνησης παρόμοιων περιστατικών.