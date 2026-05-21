Άρης: Παρουσίασε το στρατηγικό του πλάνο ανάπτυξης στη Euroleague
Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με τον CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο, ο Άρης παρουσίασε αναλυτικά το μακροπρόθεσμο πλάνο της για την επόμενη μέρα του συλλόγου. Η αντιπροσωπεία των «κιτρίνων», με επικεφαλής τον ιδιοκτήτη Ρίτσαρντ Σιάο, τον CEO Αγαπητό Διακογιάννη και τον general manager Νίκο Ζήση, ανέλυσε το πλάνο επένδυσης και ανάπτυξης της ΚΑΕ, δίνοντας […]
Μαρτίνεθ: «Η αυτοπεποίθηση πρέπει να προέρχεται από την καθημερινή μας δουλειά»
Η Βαλένθια συμμετέχει για πρώτη φορά στο Final Four της EuroLeague Final Four, θέλοντας να αφήσει το στίγμα της και να διεκδικήσει μια ιστορική διάκριση, έχοντας ως «εφόδιο» την πρόκριση απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο προπονητής της ομάδας, Πέδρο Μαρτίνεθ, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της διοργάνωσης, στάθηκε στη νοοτροπία που έχει αναπτύξει το σύνολό του. […]
Σκαριόλο: «Το τρόπαιο δεν αποτελεί εμμονή για μένα – Αρκετοί σπουδαίοι προπονητές δεν κέρδισαν την EuroLeague»
Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται για ακόμη μία μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση, καθώς θα συμμετάσχει στο Final Four της Αθήνας με στόχο να κατακτήσει το 12ο τρόπαιο της ιστορίας της σε Κύπελλο Πρωταθλητριών και EuroLeague. Στον δεύτερο ημιτελικό της Παρασκευής, οι Μαδριλένοι θα βρουν απέναντί τους τη Βαλένθια, σε μία αναμέτρηση με φόντο την πρόκριση στον μεγάλο […]
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας απαντά στο tanea.gr: «Υποσχόμαστε να παλέψουμε για κάθε κατοχή»
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, προπονητής του Ολυμπιακού, απάντησε στον Γιάννη Λαμπίρη του tanea.gr στη συνέντευξη Τύπου για το Final Four 2026, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα και στο Telekom Center. Ο έμπειρος τεχνικός στάθηκε στη σημασία της σταθερής παρουσίας της ομάδας στο υψηλότερο επίπεδο, τονίζοντας ότι σε τέτοιες στιγμές παίζουν ρόλο η τύχη, οι συγκυρίες, αλλά […]