Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μνήμη και αυθεντική κρητική μουσική έρχεται να τιμήσει τον σπουδαίο συνθέτη και λυράρη Κώστα Μουντάκη, τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 στο Θέατρο Παλλάς, στις 8.30 μ.μ.

Ο Κώστας Μουντάκης, γνωστός και ως «ο Μεγάλος Κρητικός», υπήρξε μια εμβληματική μορφή της ελληνικής μουσικής παράδοσης. Με το έργο και τη διδασκαλία του, συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση της γνήσιας κρητικής μουσικής τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Υπήρξε ένας εμπνευσμένος δάσκαλος που δίδαξε τον σεβασμό προς την παράδοση, αφήνοντας μια πολύτιμη παρακαταθήκη στις νεότερες γενιές τραγουδιστών και λυράρηδων της Κρήτης.

Οι σπουδαίες συνθέσεις του θα ζωντανέψουν επί σκηνής μέσα από τις φωνές και την παρουσία καταξιωμένων ερμηνευτών όπως ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Γρηγόρης Σαμόλης, ο Χαΐνης (Δημήτρης Αποστολάκης), η Μαρία Σουλτάτου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη, ο Δημήτρης Βακάκης, ο Νίκος Στρατάκης, ο Ζαχάρης Σπυριδάκης, ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, o Μιχάλης Τζουγανάκης και ο Νεκτάριος Κλωστράκης, οι οποίοι θα ενώσουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική μουσική σύμπραξη.