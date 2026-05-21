Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει το δεύτερο Grand Slam της σεζόν, η Μαρία Σάκκαρη έμαθε τις αντιπάλους της και το πιθανό μονοπάτι στο Ρολάν Γκαρός της τρέχουσας σεζόν. Η Ελληνίδα τενίστρια έχει απαιτητική εκκίνηση στο γαλλικό τουρνουά, όπου θ’ αντιμετωπίσει την Λίντα Νόσκοβα.

Πιο συγκεκριμένα, η 30χρονη τενίστρια κληρώθηκε ν’ αντιμετωπίσει το Νο.12 του ταμπλό στο γαλλικό Grand Slam, στον πρώτο γύρο. Εάν επικρατήσει θα παίξει με μία τενίστρια από τα προκρικματικά ή την Μογιούκα Ουτσιγίμα στον δεύτερο γύρο.

Στον τρίτο γύρο το πιο πιθανό… εμπόδιο της Μαρίας Σάκκαρη είναι μία εκ Κινγουέν Ζενγκ ή Ελίζ Μέρτενς. Εάν καταφέρει η Ελληνίδα τενίστρια και περάσει στον τέταρτο γύρο η επικρατέστερη αθλήτρια ν’ αντιμετωπίσει μοιάζει να είναι η Αμάντα Ανισίμοβα.

Πιθανή αντίπαλος στους «8», αν φτάσει έως εκεί η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, θα είναι η Κόκο Γκοφ.