Ολυμπιακός και Μπαρτσελονέτα βρέθηκαν αντίπαλοι στο Παπαστράτειο σε έναν αγώνα καθαρά γοήτρου, χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, με τους Καταλανούς να επικρατούν 12-9, για την 6η και τελευταία αγωνιστική των προημιτελικών του Champions League.

Οι δύο ομάδες θα πάνε… χέρι-χέρι στο Final Four της διοργάνωσης στη Μάλτα, με τους «ερυθρόλευκους» να τερματίζουν δεύτεροι και να αντιμετωπίζουν την Προ Ρέκο (11/6) στον ημιτελικό, ενώ οι φιλοξενούμενοι ήταν πρώτοι και θα παίξουν με τη Φερεντσβάρος.

Ο αγώνας

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να έχει πρωταγωνιστή τον Τζωρτζάτο που έκανε ορισμένες σημαντικές αποκρούσεις, ενώ κατάφερε να προηγηθεί με 1-0 χάρη στο γκολ του Αλαφραγκή για το 1-0. Η Μπαρτσελονέτα όμως πέρασε μπροστά με δύο γκολ του Βίγκβαρι, και έκανε το 1-3 με τον Βελότο και έκλεισε μπροστά το πρώτο οκτάλεπτο.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά στη δεύτερη περίοδο και σκοράροντας δύο φορές με τους Νικολαΐδη και Γενηδουνιά για το 3-3. Η Μπαρτσελονέτα απάντησε με τον ίδιο τρόπο αφού οι Βίγκβαρι και Ετσενίκες έγραψαν το 3-5. Ο Ζάλανκι μείωσε σε 4-5 στην αντεπίθεση, αλλά ο Ετσενίκε έκανε το 4-6, σκορ με το οποίο έκλεισε το πρώτο μέρος.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τον Παπαναστασίου να μειώνει σε 5-6, αλλά ακολούθησαν δύο γκολ από τους Καταλανούς με δράστες τους Μπούστος και Μουνιαρίθ για το 5-8. Ο Ζάλανκι σκόραρε για να μειώσει σε 6-8, όμως οι Ταχούλ και Μπιέλ με δύο τέρματα έγραψαν το 6-10, ώστε να ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο.

Για ακόμη μία φορά ο Ολυμπιακός άρχισε με γκολ το οκτάλεπτο, με τον Γενηδουνιά να μειώνει σε 7-10. Ο Μπιέλ με πέναλτι έκανε το 7-11, για να μειώσει εκ νέου ο Γενηδουνιάς σε 8-11. Το τελικό 9-12 υπέρ της Μπαρτσελονέτα διαμορφώθηκε με τα γκολ των Βελότο και Δήμου.

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 3-3, 2-4, 3-2

Διαιτητές: Σαβίνοβιτς (Κροατία), Ιβανόφσκι (Μαυροβούνιο)

Οι συνθέσεις

Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ, Λυκούδης, Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 2, Δήμου 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης, Νικολαϊδης 1, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος.

Μπαρτσελονέτα: (Φραν Φερνάντεζ): Αγκίρε, Μουναρίθ 1, Βελότο 2, Βαλς, Σαναούχα, Ετσενίκε 2, Χ. Μπούστος, Κασαμπέγια, Ταούλ 1, Βίγκβαρι 3, Μπιέλ 2, Αλ. Μπούστος 1, Ντελμάς, Γκομίλα