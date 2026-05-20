Έντονο παρασκήνιο φαίνεται πως συνοδεύει τις αμερικανοϊσραηλινές επαφές για το Ιράν, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, η τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εξελίχθηκε σε σκληρή σύγκρουση για τη στρατηγική απέναντι στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, οι δύο ηγέτες διαφώνησαν έντονα σχετικά με τις εξελισσόμενες διαπραγματεύσεις για πιθανή εκεχειρία αλλά και για ένα ευρύτερο πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν, την ώρα που διεθνείς διαμεσολαβητές επιχειρούν να αποτρέψουν νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Το Axios επικαλείται πηγές με γνώση της συνομιλίας, σύμφωνα με τις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι βρίσκεται υπό επεξεργασία μια «επιστολή προθέσεων» που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό των εχθροπραξιών και σε έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων διάρκειας ενός μήνα.

Ωστόσο, η αντίδραση του Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να ήταν ιδιαίτερα έντονη. «Ο Μπίμπι είχε πάρει φωτιά μετά το τηλεφώνημα», ανέφερε χαρακτηριστικά αμερικανική πηγή που επικαλείται το Axios, περιγράφοντας το βαρύ κλίμα που επικράτησε στη συνομιλία.

Στο επίκεντρο της διαφωνίας βρίσκεται ο τρόπος αντιμετώπισης της Τεχεράνης, αλλά και κρίσιμα ζητήματα όπως το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εμφανίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι σε οποιαδήποτε διαδικασία αποκλιμάκωσης χωρίς αυστηρές δεσμεύσεις από το Ιράν. Ισραηλινές πηγές σημειώνουν μάλιστα ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αντιμετωπίζει με καχυποψία κάθε πρωτοβουλία που θα μπορούσε να προσφέρει χρόνο στην Τεχεράνη.

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να έχουν αποστείλει νέα πρόταση προς το Ιράν μέσω Πακιστανών διαμεσολαβητών. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ιρανικά μέσα, η Τεχεράνη εξετάζει το περιεχόμενο της πρότασης χωρίς να έχει ακόμη καταλήξει σε τελική απόφαση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους την Τετάρτη, περιέγραψε την κατάσταση ως εξαιρετικά εύθραυστη. «Βρισκόμαστε ακριβώς στο όριο ανάμεσα σε συμφωνία και νέα σύγκρουση», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι αν οι αμερικανικές απαιτήσεις δεν ικανοποιηθούν πλήρως, οι εξελίξεις μπορεί να είναι άμεσες.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Axios, το Κατάρ και το Πακιστάν εργάζονται πάνω σε αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο, με στόχο να γεφυρωθούν οι διαφορές ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Στόχος των συνομιλιών είναι αφενός πιο σαφείς εγγυήσεις για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και αφετέρου πιθανή αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

Οι εξελίξεις αποκαλύπτουν το εύθραυστο ισοζύγιο δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, αλλά και τις διαφορετικές προσεγγίσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ. Παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις περί στενής συνεργασίας, το παρασκήνιο δείχνει ότι η διαχείριση του Ιράν εξελίσσεται σε νέο σημείο έντασης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.