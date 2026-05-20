Ένα νέο, σοβαρό επεισόδιο στους αιθέρες της Μαύρης Θάλασσας έφερε στο φως το βρετανικό υπουργείο Άμυνας την Τετάρτη (20/5). Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, τον περασμένο μήνα, δύο ρωσικά μαχητικά προέβησαν σε «επαναλαμβανόμενες και επικίνδυνες» παρεμποδίσεις ενός άοπλου κατασκοπευτικού αεροσκάφους της βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας (RAF).

Το βρετανικό αεροσκάφος εκτελούσε προγραμματισμένη τακτική πτήση επιτήρησης στον διεθνή εναέριο χώρο, στο πλαίσιο συμμαχικών αποστολών για την ασφάλεια της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, όταν βρέθηκε στο στόχαστρο των ρωσικών δυνάμεων:

Εμπλοκή με Su-35: Το ρωσικό μαχητικό πλησίασε το βρετανικό αεροπλάνο σε τόσο μικρή απόσταση που προκάλεσε την ενεργοποίηση των συστημάτων έκτακτης ανάγκης του δεύτερου.

Αντίδραση από το Λονδίνο

Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της βρετανικής κυβέρνησης. Τα υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών κάλεσαν τη ρωσική πρεσβεία, απαιτώντας την καταδίκη του συμβάντος.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, καταδίκασε έντονα την «απαράδεκτη» συμπεριφορά των Ρώσων πιλότων, προειδοποιώντας ότι τέτοιες ενέργειες δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο ατυχήματος και πιθανής κλιμάκωσης. Παράλληλα:

Εξήρε τον «εξαιρετικό επαγγελματισμό» που επέδειξε το πλήρωμα της RAF.

Διαμήνυσε ότι το περιστατικό δεν πρόκειται να κάμψει τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου στην υπεράσπιση του ΝΑΤΟ και των συμμαχικών συμφερόντων απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Το υπουργείο Άμυνας χαρακτήρισε το συμβάν ως την πιο ριψοκίνδυνη ρωσική ενέργεια εναντίον βρετανικού αεροσκάφους από το 2022.

Το ιστορικό: Το 2022, ρωσικό μαχητικό είχε εκτοξεύσει πύραυλο κοντά σε βρετανικό αεροπλάνο πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Αν και η Μόσχα απέδωσε το γεγονός σε «τεχνική βλάβη» —εξήγηση που το Λονδίνο δέχτηκε επίσημα—, ανώτερες δυτικές πηγές αποκάλυψαν αργότερα στο BBC ότι η εκτόξευση προήλθε έπειτα από μια ασαφή εντολή ρωσικού σταθμού εδάφους.

Το νέο αυτό περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο που οι βρετανορωσικές σχέσεις βρίσκονται στο ναδίρ λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και των εκατέρωθεν κατηγοριών περί κατασκοπείας. Εντάσσεται δε σε ένα ευρύτερο μοτίβο αυξανόμενης ρωσικής κινητικότητας:

Βόρεια Θάλασσα: Καταγράφεται έντονη δραστηριότητα ρωσικών υποβρυχίων γύρω από κρίσιμες βρετανικές υποβρύχιες υποδομές. Νωρίτερα φέτος, το Λονδίνο ανέπτυξε πολεμικά πλοία για την προστασία καλωδίων και αγωγών.

Βαλτική: Μόλις αυτή την εβδομάδα σημειώθηκαν παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Λιθουανίας από drone, ενώ καταρρίφθηκε ύποπτο drone πάνω από την Εσθονία.

Το προφίλ του RC-135W Rivet Joint

Το αεροσκάφος που ενεπλάκη στο περιστατικό ανήκει στην 51η Μοίρα της RAF και επιχειρεί συνήθως από τη βάση του Λίνκολνσαϊρ. Είναι ένα εξειδικευμένο πλαίσιο συλλογής πληροφοριών, εξοπλισμένο με προηγμένους αισθητήρες. Σύμφωνα με την RAF, αποστολή του είναι να «υποκλέπτει και να αναλύει σήματα σε όλο το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, παρέχοντας στρατηγικές και τακτικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο».