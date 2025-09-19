Τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη, τύπου MIG 31, παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας και μάλιστα παρέμειναν εκεί επί 12 λεπτά.

Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή τόσο από την κυβέρνηση της χώρας, όσο και από πηγές του ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Κλιμακώνει την έντση στην περιοχή

Η παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, μέλους του ΝΑΤΟ, από τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη σήμερα, είναι μια «πολύ επικίνδυνη πρόκληση», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

«Αυτή σηματοδοτεί την τρίτη παρόμοια παραβίαση του εναέριου χώρου της ΕΕ μέσα σε λίγες ημέρες και κλιμακώνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή», τόνισε η Κάλας σε ανάρτηση στο X.

«Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα κράτη μέλη μας στην ενίσχυση της άμυνάς τους με ευρωπαϊκούς πόρους. Ο Πούτιν δοκιμάζει την αποφασιστικότητα της Δύσης. Δεν πρέπει να δείχνουμε αδυναμία», συνέχισε.

Δεύτερη παραβίαση

Πρόκειται για τη δεύτερη και σοβαρότερη παραβίαση του εναέριου χώρου ευρωπαϊκού κράτους από τη Ρωσία, σε διάστημα μικρότερο των 30 ημερών, καθώς πριν από μερικά 24ωρα, ένα σμήνος από drones, είσλθε στην Πολωνία.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύτηκε από διάφορους αναλυτές ως πρόθεση της Ρωσίας να ελέγξει το βαθμό ετοιμότητας του ΝΑΤΟ απένται σε εναέριες απειλές.

Ωστόσο, η παραβίαση του εναερίου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά, είναι φαινόμενο που είχε πρόσφατα επαναληφθεί.

Και Sukhoi Su-35

Συγκεκριμένα, στις 12 Μαΐου του 2025, ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Sukhoi Su-35 εισήλθε στον εναέριο χώρο της Εσθονίας και παρέμεινε εκεί για λιγότερο από ένα λεπτό.

Αεροσκάφη F-16 της πορτογαλικής πολεμικής αεροπορίας, που βρίσκονται στην Εσθονία στο πλαίσιο της ΝΑΤϊκής επιχείρησης επόπτευσης της Βαλτικής, είχαν απογειωθεί αμέσως για να ελέγξουν τον εναέριο χώρο.

Το περιστατικό είχε προκαλέσει την αντίδραση των εσθονικών αμυντικών δυνάμεων που κατηγόρησαν τη Μόσχα πως «παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και τον εναέριο χώρο και προκαλεί επικίνδυνα επεισόδια στη Βαλτική Θάλασσα».

Με σβηστά ίχνη

Οπως έγινε γνωστό, τα ρωσικά μαχητικά δεν είχαν υποβάλει σχέδια πτήσης και οι αναμεταδότες τους ήταν απενεργοποιημένοι.

Κατά τη στιγμή της παραβίασης, τα αεροσκάφη δεν ήταν σε ραδιοεπικοινωνία με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας της Εσθονίας.

Εσθονιία – Διάβημα διαμαρτυρίας

Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας κάλεσε τον επιτετραμμένο της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Εσθονία για να υποβάλει διαμαρτυρία και να επιδώσει διπλωματική διακοίνωση σχετικά με την παραβίαση του εναέριου χώρου.

«Η Ρωσία έχει ήδη παραβιάσει τον εναέριο χώρο της Εσθονίας τέσσερις φορές φέτος, κάτι που είναι απαράδεκτο από μόνο του. Αλλά η σημερινή εισβολή, στην οποία συμμετείχαν τρία μαχητικά αεροσκάφη που εισήλθαν στον εναέριο χώρο μας, είναι άνευ προηγουμένου βάναυση», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάκνα.