Ο Γιάκομπ Νίστρουπ αναμένεται στην Ελλάδα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και συγκεκριμένα μέχρι την Τετάρτη, προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιό του και να παρουσιαστεί επίσημα από τον Παναθηναϊκό.

Ο δανός προπονητής αναμένεται να… σηκώσει μανίκια και να τρέξει αρχικά τον μεταγραφικό σχεδιασμό των Πρασίνων. Με συγκεκριμένες εισηγήσεις και με την επιθυμία η ομάδα να έχει κλείσει 3-4 ποδοσφαιριστές μέχρι να αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

Ο 38χρονος τεχνικός έχει ήδη μια πρώτη άποψη για το ρόστερ, μια άποψη που έχει διαμορφωθεί από τα ματς που είδε κατά τη διάρκεια των play offs.

Αλλωστε οι πρώτες επαφές μεταξύ Παναθηναϊκού και Νίστρουπ χρονολογούνται στα μέσα Απριλίου, όταν οι Πράσινοι αποφάσισαν πως δεν θα προχωρήσουν με τον Μπενίτεθ και επικοινώνησαν μαζί του, με τον Δανό να βλέπει τους αγώνες των Πρασίνων ώστε να βγάλει και τα πρώτα συμπεράσματά του.

Είναι δεδομένο πως αρκετοί από τους παίκτες που βρίσκονται στο ρόστερ του Παναθηναϊκού δεν ταιριάζουν στη φιλοσοφία του νέου τεχνικού της ομάδας.

Ο Νίστρουπ θέλει κυρίως ταχυδυναμικούς παίκτες, ενώ ζητάει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ανάλογα τη θέση του κάθε παίκτη. Θα επιχειρήσει να αλλάξει κατά πολύ τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας σε σχέση με αυτό που βλέπαμε επί Μπενίτεθ, όπου ο Παναθηναϊκός είχε γίνει μια ομάδα που δεν απειλούσε.

Ο Δανός θέλει το αντίθετο, δηλαδή ένα επιθετικό στυλ και ένα σύνολο που θα έχει την κατοχή και πολλούς τρόπους για να μπαίνει στην αντίπαλη περιοχή και να «βλέπει» εστία.

Του αρέσουν οι παίκτες που είναι καλοί στο ένας εναντίον ενός (έχει εξαιρετική άποψη για τον Τεττέη), ενώ θέλει πολύ τρέξιμο και… βολεύεται να παίζει με νέα ταλαντούχα παιδιά.

Το τελευταίο σίγουρα είναι κάτι που ταιριάζει με τον σημερινό Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει ρίξει το βάρος του σε αρκετούς νεαρούς.

Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν πάντως, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει ένα ακόμα… καυτό μεταγραφικό καλοκαίρι, με τις κινήσεις να φτάνουν σε διψήφιο αριθμό ή κάπου εκεί κοντά.

Το πλάνο που υπάρχει αφορά 8-10 μεταγραφές, με τουλάχιστον τις μισές απ’ αυτές να αφορούν παίκτες για τη βασική ενδεκάδα. Τερματοφύλακας, στόπερ, δύο χαφ και ένας εξτρέμ θα έρθουν για το βασικό rotation της ομάδας.

Ακόμα ένα βήμα

Ο Δήμος Αθηναίων και η ΑΕΠ Ελαιώνα ΑΕ ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του έργου (ΕΚΤΕΡ ΑΕ) που αφορά τις νέες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου (ΠΑΟ), στο πλαίσιο της Διπλής Ανάπλασης στον Βοτανικό.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έστειλε το δικό του μήνυμα, αναλύοντας τι θα περιλαμβάνει αυτό το αθλητικό συγκρότημα, τονίζοντας ότι τα παιδιά και οι αθλητές του Παναθηναϊκού θα αποκτήσουν ένα σπίτι αντάξιο της ιστορίας του συλλόγου.

«Ενα σύγχρονο αθλητικό συγκρότημα 16.500 τ.μ., με κλειστό γυμναστήριο, ολυμπιακό κολυμβητήριο και χώρους προπόνησης, παίρνει σάρκα και οστά δίπλα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού», έγραψε μεταξύ άλλων.