Οι Νικς έχουν ήδη τσεκάρει το εισιτήριό τους για τους τελικούς των πλέι οφ. Και οι Θάντερ βαδίζουν ολοταχώς για να τους συναντήσουν και να υπερασπιστούν τον περσινό τίτλο τους.

Νίκησαν στην Οκλαχόμα Σίτι τους Σπερς με 127-114, έκαναν το 3-2 στους τελικούς της Δύσης και χρειάζονται μία νίκη ακόμα για να περάσουν.

Ο Σάι Γκίλτζους-Αλεξάντερ ήταν και πάλι ο παίκτης-κλειδί για τους Θάντερ. Αργησε να πάρει μπρος, καθώς ήταν νευρικός και άστοχος στην πρώτη περίοδο, διάστημα κατά το οποίο οι Σπερς έδειχναν να έχουν τον έλεγχο.

Ομως μετά ξεμπλόκαρε, τελείωσε τον αγώνα με 32 πόντους, 9 ασίστ και το νερό μπήκε στο αυλάκι για τους Θάντερ. «Είμαστε ομάδα πάνω απ’ όλα. Δεν θα φτάναμε τόσο μακριά, εγώ δεν θα είχα τόσες ατομικές διακρίσεις αν δεν υπήρχαν και οι 15 παίκτες της ομάδας», δήλωσε ο MVP Γκίλτζους-Αλεξάντερ.

Από την άλλη ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα δεν βοήθησε αρκετά τους Σπερς, καθώς έμεινε στους 20 πόντους με μόλις 4/15 σουτ, αλλά και 12/12 βολές. «Πρέπει να πάρει παραπάνω από 15 σουτ στο επόμενο παιχνίδι. Να βάλει πάνω από 20 πόντους», δήλωσε κατηγορηματικά ο κόουτς Μιτς Τζόνσον.

Ο Τζο Ματσούλα των Σέλτικς αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στο ΝΒΑ αφήνοντας δεύτερο στη σχετική ψηφοφορία τον Τζέι Μπι Μπίκερσταφ των Πίστονς και τρίτο τον Μιτς Τζόνσον των Σπερς.

Στα 38 του ο Ματσούλα έγινε ο νεαρότερος προπονητής που κερδίζει αυτό το βραβείο στο ΝΒΑ εδώ και 50 χρόνια και ο τέταρτος κόουτς των Σέλτικς μετά τους Ρεντ Αουερμπαχ (1965), Τομ Χάινσον (1973) και Μπιλ Φιτς (1980).

Οσο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, έδωσε συνέντευξη στις ΗΠΑ, όπου εξήγησε πώς έγινε εκατομμυριούχος από το μηδέν. «Είμαι παίκτης του ΝΒΑ. Εβγαλα 120 εκατομμύρια σε μια χρονιά.

Ξέρω τι είναι να ξεκινάς από το μηδέν, πουλούσα πράγματα στον δρόμο», είπε και πρόσθεσε: «Τα χρήματα διπλασιάζονται κάθε επτά χρόνια. Αν τα επενδύσω στην αγορά, ακόμα κι αν δεν κάνω κάτι, πιθανότατα θα γίνω δισεκατομμυριούχος ενώ ακόμα παίζω μπάσκετ».

Ενώ μέσα στο γήπεδο… «δεν νιώθω πόνο, μπορώ να τα καταφέρω. Είμαι σκληρός καρ…ης».