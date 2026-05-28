Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (27 Μαΐου 2026) στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού, όταν διαπληκτίστηκαν δύο οδηγοί, με τον έναν να βγάζει πιστόλι κρότου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ ενημερώθηκαν άμεσα για το συμβάν και έσπευσαν στο σημείο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 34χρονου που φέρεται να απείλησε τον άλλο οδηγό με το όπλο.

Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Απείλησε και έφυγε

Όλα ξεκίνησαν όταν οι δύο άνδρες αντάλλαξαν έντονους διαπληκτισμούς στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και η κατάσταση ξέφυγε. Ο 34χρονος, σύμφωνα με την καταγγελία, απείλησε τον άλλο οδηγό με πιστόλι κρότου και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο.

Μετά από αναζητήσεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα να κινείται με το αυτοκίνητό του στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, κοντά στο Μέγαρο Μουσικής. Παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε, οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Ο άνδρας οδηγείται στον εισαγγελέα

Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε πιστόλι κρότου με γεμιστήρα και 11 φυσίγγια. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. για παράβαση του νόμου περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων.