Σκηνές χάους στην Κωνσταντινούπολη εκτυλίχθηκαν όταν ένας ταύρος εισέβαλε απρόσμενα σε κουρείο, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Οι πελάτες πετάχτηκαν έντρομοι από τις καρέκλες τους και έτρεξαν να σωθούν, ενώ το εξαγριωμένο ζώο γλίστρησε μέσα στο κατάστημα. Οι παρόντες προσπάθησαν να κρυφτούν όπου μπορούσαν, προκειμένου να αποφύγουν τα χειρότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ταύρος είχε διαφύγει λίγο νωρίτερα από τον ιδιοκτήτη του. Η εισβολή στο κουρείο αποτέλεσε μόνο την αρχή της περιπέτειας, καθώς το ζώο συνέχισε να περιφέρεται στους δρόμους της περιοχής, προκαλώντας αναστάτωση.

Η περιπέτεια έληξε τελικά χωρίς τραυματισμούς, όταν το ζώο ακινητοποιήθηκε με ασφάλεια από τις αρχές.

Σκηνές χάους και στην Βρετανία με άλογο

Στο Γιορκσάιρ της Βρετανίας, λίγα λεπτά πριν από την έναρξη των ιπποδρομιών, σημειώθηκε ένα απρόοπτο περιστατικό με άλογο που κλώτσησε με δύναμη μία φροντίστρια.

Η 25χρονη γυναίκα έπεσε στο έδαφος, ενώ όσοι βρίσκονταν κοντά έσπευσαν να τη βοηθήσουν. Το άλογο φορούσε παρωπίδες για να παραμείνει συγκεντρωμένο στην κούρσα, ωστόσο, όταν εκείνη το πλησίασε, αντέδρασε απρόβλεπτα.

Παρά τη σφοδρότητα του χτυπήματος, η ιπποκόμος στάθηκε τυχερή, καθώς υπέστη μόνο μώλωπες και δεν χρειάστηκε περαιτέρω ιατρική φροντίδα.