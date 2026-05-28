Δυσάρεστα είναι τα νέα για τη Εθνική Βραζιλίας και τον Νεϊμάρ, καθώς οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Βραζιλιάνος σταρ επιβεβαίωσαν μυϊκό τραυματισμό.

Ο 34χρονος επιθετικός αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για διάστημα δύο έως τριών εβδομάδων, γεγονός που τον θέτει νοκ άουτ από τα φιλικά προετοιμασίας της Βραζιλίας πριν από την έναρξη του Μουντιάλ.

Παράλληλα, η συμμετοχή του στην πρεμιέρα της Σελεσάο απέναντι στο Μαρόκο παραμένει εξαιρετικά αμφίβολη, με το τεχνικό επιτελείο της ομάδας να παρακολουθεί καθημερινά την πορεία της αποθεραπείας του.

Ο νέος τραυματισμός του Νεϊμάρ έρχεται σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική περίοδο, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την έναρξη της κορυφαίας διοργάνωσης, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στη Βραζιλία.

