Η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε η Πλεύση Ελευθερίας για το άρθρο 35 του νομοσχεδίου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο αφορά τις μετατάξεις στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ), απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή.

Ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, χαρακτήρισε την ένσταση «προδήλως αβάσιμη, ατελέσφορη, ανυποστήριχτη και απαράδεκτη», κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι «δυστυχώς έγιναν ουρά της» Πλεύσης Ελευθερίας. Τόνισε ότι η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής δεν διαπίστωσε ζήτημα αντισυνταγματικότητας και κάλεσε τα κόμματα να επιδείξουν «ορθολογική στάση».

«Η Πλεύση Ελευθερίας έλαβε στις τελευταίες εκλογές 3,17% και ήταν το τελευταίο κόμμα που μπήκε στη Βουλή. Κανένα ζήτημα αντισυνταγματικότητας δεν έθεσε η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής», ανέφερε ο κ. Σκέρτσος, προσθέτοντας πως «δυστυχώς γίνατε ουρά της Πλεύσης Ελευθερίας που αναδεικνύεται σε εθνικό ηγέτη της αντιπολίτευσης».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «χωρίς την ΕΥΠ δεν υπάρχει δημοκρατία, χώρα και ασφάλεια», επισημαίνοντας την ανάγκη η Υπηρεσία να διαθέτει επαρκές στελεχιακό δυναμικό για την εκπλήρωση της εθνικής αποστολής της. Αναφέρθηκε μάλιστα σε δράσεις της ΕΥΠ που, όπως είπε, έχουν συμβάλει στην εθνική ασφάλεια. Παράλληλα, απέρριψε τις αιτιάσεις περί παραβίασης της αρχής της ισότητας, σημειώνοντας ότι η ΕΥΠ λειτουργεί με ειδικό καθεστώς, όπως προβλέπει ο νόμος.

Οι θέσεις της αντιπολίτευσης

Από την πλευρά της, η Πλεύση Ελευθερίας, μέσω του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της, Αλέξανδρου Καζαμία, υποστήριξε ότι το άρθρο 35 «δεν έχει καμία συνάφεια με το νομοσχέδιο και παραβιάζει την αρχή της ισότητας και το κράτος δικαίου». Όπως είπε, η διάταξη «εισάγεται σε μία κρίσιμη συγκυρία με αποκαλύψεις για το σκάνδαλο των υποκλοπών» και έκανε λόγο για «φωτογραφική αντισυνταγματική ρύθμιση».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «παραβιάζει συστηματικά το Σύνταγμα» και χαρακτήρισε τη διάταξη «μη συναφή και ύποπτη». Κατά τον ίδιο, η ρύθμιση «δημιουργεί ένα ειδικό καθεστώς κομματικοποίησης χωρίς αξιοκρατία» και «παραβιάζει κάθε έννοια εθνικής ασφάλειας».

Αντίστοιχα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, έκανε λόγο για «απόλυτα παραδεκτή και νόμιμη ένσταση» και χαρακτήρισε τη διάταξη «φύλο συκής της κυβέρνησης» με στόχο «τη δημιουργία πέμπτης φάλαγγας στη δομή της ΕΥΠ».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, επισήμανε ότι «το Σύνταγμα γίνεται λάστιχο από την εκάστοτε κυβέρνηση» και δήλωσε ότι υπερψηφίζει την ένσταση αντισυνταγματικότητας τόσο για το άρθρο 35 όσο και για το άρθρο 34, που αφορά την Προεδρία της Δημοκρατίας.

Από την Ελληνική Λύση, ο Κωνσταντίνος Χήτας ανέφερε ότι «η κυβέρνηση επιδεικνύει καταχρηστική και αντιδημοκρατική συμπεριφορά», ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΙΚΗΣ, Γιώργος Ρούντας, υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση επιχειρεί να δημιουργήσει κομματικό στρατό μέσα στην ΕΥΠ».

Τέλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, έκανε λόγο για «ξεκάθαρη παραβίαση του άρθρου 103 του Συντάγματος», υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι «η δημιουργία και προστασία σώματος πραιτοριανών στην ΕΥΠ».

Η τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας

Από την κυβερνητική πλευρά, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Βασίλης Υψηλάντης, χαρακτήρισε την ένσταση «αβάσιμη και απαράδεκτη». Επεσήμανε ότι η ρύθμιση «είναι αναγκαία, αφορά αποκλειστικά μετατάξεις προσωπικού που ήδη υπηρετεί και όχι νέες προσλήψεις» και υπενθύμισε ότι «η ΕΥΠ εξαιρείται από το ενιαίο σύστημα κινητικότητας».