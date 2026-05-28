Ένας 35χρονος Πακιστανός συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούμενος για συμμετοχή στην άγρια δολοφονία 24χρονου ομοεθνούς του, του οποίου η ακρωτηριασμένη σορός είχε εντοπιστεί τον Ιούνιο του 2022 στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καλοχωρίου και Χαλάστρας.

Σε βάρος του κατηγορούμενου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από την ανακρίτρια που διερευνά την υπόθεση. Ο άνδρας οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του εντάλματος και την περαιτέρω ποινική διαδικασία.

Η σορός του 24χρονου είχε βρεθεί μισοβυθισμένη στη θάλασσα, χωρίς κεφάλι και κάτω άκρα, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά την ταυτοποίηση και τις έρευνες των αρχών. Η ταυτότητα του θύματος επιβεβαιώθηκε τελικά μέσω δακτυλικών αποτυπωμάτων και εργαστηριακής ανάλυσης.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκονται συνολικά τέσσερα άτομα, όλα πακιστανικής καταγωγής.