Επιπλέον δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν στο Τρένο του Πηλίου ενόψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εκδρομείς που θα επισκεφθούν την περιοχή.

Όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train, τα δρομολόγια 3800 και 3801 του Τρένου του Πηλίου θα εκτελεστούν επιπλέον και τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026, λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης που αναμένεται το συγκεκριμένο τριήμερο.

Το δρομολόγιο 3800 θα αναχωρεί από τα Άνω Λεχώνια στις 10:00, ενώ η επιστροφή από τις Μηλιές (δρομολόγιο 3801) θα γίνεται στις 15:00. Και στις δύο διαδρομές προβλέπεται στάση διάρκειας 15 λεπτών στην Άνω Γατζέα.

Η εταιρεία επισημαίνει ότι τα Σαββατοκύριακα τα δρομολόγια του Τρένου του Πηλίου θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται κανονικά, σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα.