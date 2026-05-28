Η αυλαία του πέμπτου Conference League έπεσε με την Κρίσταλ Πάλας να κατακτά το τρόπαιο απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο στον τελικό που πραγματοποιήθηκε στη Λειψία.

Μία ημέρα μετά τον τελικό, η UEFA ανακοίνωσε τα δέκα κορυφαία γκολ της διοργάνωσης. Στην έκτη θέση βρέθηκε το εντυπωσιακό τέρμα του Αμπουμπακαρί Κοϊτά απέναντι στη Σαμσουνσπόρ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase.

Ελληνική παρουσία υπήρξε επίσης στη λίστα, καθώς ο Στράτος Σβάρνας συμπεριλήφθηκε στο Top-10 χάρη στο γκολ που πέτυχε με τη φανέλα της Ράκοβ Τσεστοχόβα απέναντι στη Σίγμα Όλομουτς, το οποίο κατέλαβε τη δέκατη θέση.