Μια σοκαριστική υπόθεση κακοποίησης παιδιού συγκλονίζει τη Γαλλία, καθώς στο Μεριντόλ της Βοκλύζ, ο 9χρονος Τεό εντοπίστηκε να ζει κλειδωμένος σε ντουλάπι μόλις τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων, χωρίς πρόσβαση σε νερό ή φως. Το παιδί διασώθηκε από την αστυνομία ύστερα από ειδοποίηση μιας γειτόνισσας.

Οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν συγκλονισμένοι από τα γεγονότα. Την Παρασκευή 22 Μαΐου, η γειτόνισσα Σαντρίν κάλεσε την αστυνομία όταν είδε τον θετό πατέρα του Τεό να φεύγει από το σπίτι μαζί με τα τρία άλλα παιδιά. «Εκείνη την Παρασκευή, είδα τον θετό πατέρα να φεύγει με τα τρία παιδιά. Παρατήρησα ότι ο Τεό δεν ήταν εκεί και τα παιδιά είπαν ότι θα πήγαιναν να δουν τη μητέρα τους στο μαιευτήριο. Για μένα, αυτή ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», δήλωσε η γυναίκα.

Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι, βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα: ο 9χρονος Τεό ήταν υποσιτισμένος, κουλουριασμένος στο πάτωμα του ντουλαπιού και εμφανώς εξαντλημένος.

«Για την αστυνομία, ήταν πολύ, πολύ δύσκολη αυτή η εικόνα του Τεό στο πάτωμα, σε εμβρυϊκή στάση. Το ντουλάπι ήταν τόσο ακατάστατο που δεν είχε χώρο να ανοίξει τα πόδια του», ανέφερε αστυνομική πηγή στο BFM Marseille.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, «η μητέρα είπε ότι τον τιμωρούσαν στο δωμάτιό του. Αλλά άκουσα ότι ήταν κλειδωμένος μέσα, με μια κάμερα να τον παρακολουθεί συνεχώς». Η ίδια πηγή προσθέτει ότι:«πέρασε ολόκληρες μέρες εκεί μέσα. Όταν η αστυνομία τον έφερε σε μένα, διψούσε και ίδρωνε πολύ επειδή έκανε τόση ζέστη σε εκείνο το μη αεριζόμενο δωμάτιο».

Ο Μπρούνο, ένας άλλος κάτοικος της γειτονιάς, περιέγραψε συγκινημένος τη στιγμή της διάσωσης: «Έκλαψα. Τον έβγαλαν έξω, ήταν καλυμμένος με ψύλλους. Φαινόταν σαν να μην είχε φάει για έξι μήνες».

Η έρευνα των Αρχών

Ο μικρός Τεό έχει μεταφερθεί σε ανάδοχη οικογένεια στην Αβινιόν, όπου λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα. Ο θετός πατέρας του προφυλακίστηκε τη Δευτέρα 25 Μαΐου, ενώ η υπόθεση διερευνάται από την εισαγγελία της Αβινιόν για «στέρηση φροντίδας και τροφής».

Η μητέρα του παιδιού παραμένει στο νοσοκομείο μετά τον τοκετό και αναμένεται να δώσει κατάθεση τις επόμενες ημέρες.