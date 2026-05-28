Ο Παναθηναϊκός ρίχνεται στη μάχη των ημιτελικών της Stoiximan GBL απέναντι στον ΠΑΟΚ, με τον Εργκίν Αταμάν να γνωστοποιεί τη δωδεκάδα για το πρώτο παιχνίδι της σειράς στο OAKA.

Η σημαντικότερη εξέλιξη για τους «πράσινους» είναι η επιστροφή του Κώστας Σλούκας, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα στο γόνατο που τον είχε αφήσει εκτός στα playoffs απέναντι στη Βαλένθια και τίθεται ξανά στη διάθεση του Τούρκου τεχνικού.

Νωρίτερα, ο Αταμάν είχε αποφασίσει την επιστροφή του Τσέντι Οσμάν στην οκτάδα των ξένων, με τον Κένεθ Φαρίντ να μένει εκτός λόγω τραυματισμού.

Αντίθετα, εκτός εξάδας ξένων έμειναν οι Τι Τζέι Σορτς και Μάριους Γκριγκόνις, με τον Παναθηναϊκό να πορεύεται με τους Κέντρικ Ναν, Τζέριαν Γκραντ, Τζέντι Οσμάν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Ματίας Λεσόρ.

Παράλληλα, προβλήματα τραυματισμών άφησαν εκτός αποστολής και τους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, οι οποίοι δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν πλήρως τις ενοχλήσεις που αντιμετώπιζαν.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού

Οσμάν, Σλούκας, Τολιόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Μήτογλου, Ερνανγκόμεθ, Χέιζ-Ντέιβις, Κουζέλογλου, Σαμοντούροβ.