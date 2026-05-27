Ο Παναθηναϊκός AKTOR δημοσίευσε εικόνες από το Telekom Center Athens, όπου πραγματοποιήθηκε καθαρισμός και απολύμανση των εγκαταστάσεων μετά τον τελικό της EuroLeague, στον οποίο ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τρόπαιο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Στη σχετική ανάρτηση στα social media, άνθρωποι με ειδικές προστατευτικές στολές εμφανίζονται να απολυμαίνουν τις εξέδρες και τους χώρους του γηπέδου, λίγες μέρες μετά τη διεξαγωγή του Final Four.

Η «πράσινη» ΚΑΕ συνόδευσε τις φωτογραφίες με τη λεζάντα:

«Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απολύμανσης και βιολογικού καθαρισμού στους χώρους και τις κερκίδες του T-Center ώστε να είναι έτοιμες να υποδεχθούν ξανά τους φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR».