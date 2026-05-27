Η Εθνική Ελλάδας ανδρών γνώρισε την ήττα με 3-1 σετ από την Εθνική Ελβετίας στο πρώτο μεταξύ τους φιλικό, το οποίο διεξήχθη στο κλειστό της Νέας Σμύρνης «Ανδρέας Βαρίκας».

Οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν συνολικά σε τέσσερα σετ, ενώ θα ακολουθήσουν ακόμη δύο φιλικές αναμετρήσεις στις 28 και 29 Μαΐου.

Η Ελβετία πήρε από νωρίς τον έλεγχο

Στο πρώτο σετ οι φιλοξενούμενοι παρουσιάστηκαν πιο έτοιμοι και οργανωμένοι, βρίσκοντας λύσεις τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Η Ελλάδα προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ μέσα από το μπλοκ και τις επιθέσεις πρώτου χρόνου, όμως η Ελβετία έκλεισε το σετ με 20-25.

Στο δεύτερο σετ η «γαλανόλευκη» μπήκε καλύτερα και πήρε προβάδισμα στα πρώτα σημεία, όμως οι Ελβετοί αντέδρασαν και γύρισαν το παιχνίδι υπέρ τους. Στο 14-19 πέρασε στον αγώνα ο Άγγελος Μάρκου αντί του Μούχλια, ωστόσο η Ελβετία κατάφερε να φτάσει και στο 0-2 στα σετ.

Θετικά δείγματα από Μάρκου και Μούχλια

Η Ελβετία συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στα επόμενα δύο σετ, με το τεχνικό επιτελείο της Εθνικής να δίνει χρόνο συμμετοχής σχεδόν σε όλους τους διεθνείς.

Ο Άγγελος Μάρκου ξεχώρισε με την παρουσία του, ενώ στο τέταρτο σετ ο Σταύρος Μούχλιας διαμόρφωσε το τελικό 26-24 με επίθεση pipe, μειώνοντας σε 3-1 και χαρίζοντας στην Ελλάδα το τελευταίο σετ της αναμέτρησης.