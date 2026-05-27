Ο Δημήτρης Σκουμπάκης μίλησε στο tanea.gr και τον Γιάννη Λαμπίρη μετά την ήττα του Παναθηναϊκού με 15-12 από τον Ολυμπιακό στο Παπαστράτειο, στον πρώτο τελικό της Water Polo League Ανδρών.

Ο διεθνής αμυντικός των «πράσινων» τόνισε πως ο Παναθηναϊκός θα μελετήσει τα λάθη του και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να κερδίσει το επόμενο παιχνίδι.

Με φόντο τον δεύτερο τελικό μπροστά στον κόσμο της ομάδας του, ο Σκουμπάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να φέρει τη σειρά στα ίσια.