Την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 18:00 θα διεξαχθεί τελικά ο τέταρτος τελικός των playoffs της Handball Premier ανάμεσα στην AEK και τον Ολυμπιακό. Η αναμέτρηση θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ.

Ο Ολυμπιακός απέκτησε προβάδισμα τίτλου μετά τη νίκη του με 36-30 επί της ΑΕΚ στον τρίτο τελικό, που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό της Ηλιούπολης. Οι Πειραιώτες έκαναν το 2-1 στη σειρά και πλέον χρειάζονται ακόμη μία νίκη για να στεφθούν πρωταθλητές.

Αρχικά, το παιχνίδι είχε οριστεί για την Πέμπτη 28 Μαρτίου στο κλειστό του Καματερού, ωστόσο υπήρξε αλλαγή στον προγραμματισμό.

Η σειρά των τελικών της Α1 Γυναικών ολοκληρώθηκε νωρίτερα από το αναμενόμενο, καθώς ο ΠΑΟΚ επικράτησε της AEK και κατέκτησε το πρωτάθλημα με 3-1 νίκες.

Παράλληλα, την Πέμπτη υπήρχε προγραμματισμένη αναμέτρηση μπάσκετ του Panathinaikos B.C. στο ΟΑΚΑ, με αποτέλεσμα οι αρμόδιοι να αποφασίσουν τη μεταφορά του τελικού μία ημέρα αργότερα, ώστε να μην υπάρξει ταύτιση των αγώνων.

Η ΑΕΚ επιστρέφει πλέον στην έδρα της μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο ΟΑΚΑ, ενώ θα έχει ξανά τη στήριξη των φιλάθλων της, καθώς εξέτισε την ποινή των τριών αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών.