Οι δύο κορυφαίες ομάδες του πρωταθλήματος θα διεκδικήσουν εκ νέου τον τίτλο, με τη Βουλιαγμένη να είναι η κάτοχος των «σκήπτρων», ενώ ο Ολυμπιακός, ως Κυπελλούχος Ελλάδας 2026 και πρώτος στην κανονική διάρκεια, θα έχει το πλεονέκτημα έδρας.

Η σειρά των τελικών θα ξεκινήσει από το Παπαστράτειο κολυμβητήριο και θα συνεχιστεί στον Λαιμό, με τον πρωταθλητή να αναδεικνύεται στις τρεις νίκες.

Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

19:30 Ολυμπιακός – Βουλιαγμένη, MEGA News

