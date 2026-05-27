Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Survivor, Κώστας Παπαδόπουλος, για ξυλοδαρμό, αφού κατηγορείται ότι έστειλε στο νοσοκομείο 14χρονο τον οποίο, όπως υποστηρίζει το θύμα, χτύπησε στο κεφάλι, χρησιμοποιώντας τα κλειδιά του ως σιδηρογροθιά, ενώ τον έκλεισε στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του.

Ο ανήλικος και ακόμη ένα άτομο κατηγορούνται επίσης για κλοπή, καθώς φέρονται να αφαίρεσαν αντικείμενα από επιχείρηση που διατηρεί ο πρώην παίκτης reality. Μετά την καταγγελλόμενη κλοπή, ο ίδιος φέρεται να τους καταδίωξε με το όχημά του.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία, ο 14χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της καταδίωξης και συνελήφθη προσωρινά από τον άνδρα, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν τον χτύπησε, αλλά ότι το παιδί τραυματίστηκε μόνο του κατά την προσπάθεια διαφυγής. Από την πλευρά του ανηλίκου, μέσω του δικηγόρου του, υποστηρίζεται ότι υπήρξε άγριος ξυλοδαρμός και χρήση κλειδιών ως αυτοσχέδιου όπλου, ενώ γίνεται λόγος και για μεταφορά του παιδιού στο όχημα του κατηγορούμενου.

Η υπόθεση έχει πάρει αναβολή για εκδίκαση, ενώ αναμένονται περαιτέρω δικαστικές εξελίξεις, με τις δύο πλευρές να δίνουν εντελώς διαφορετικές εκδοχές για τα γεγονότα.

Ο δικηγόρος του ανηλίκου κ. Γιώργος Κριεμάδης μιλώντας στο newsit.gr, επισημαίνει πως «o κατηγορούμενος όχι μόνο δεν δείχνει το παραμικρό σημάδι μεταμέλειας που ξυλοκόπησε άγρια ένα ανήλικο παιδί, αλλά επιπλέον νομίζει ότι μπορεί να υποτιμήσει τη νοημοσύνη μας. Το παιδί έχει δύο μεγάλα τραύματα στο κεφάλι του. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο και του έγιναν πάνω από 10 ράμματα.

Ο δράστης γρονθοκόπησε τον ανήλικο κρατώντας κλειδιά εν είδει σιδερογροθιάς και ενώ τον έβλεπε πως αιμορραγούσε αντί να τον βοηθήσει τον έβαλε μέσα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του. Πρόκειται για κτηνώδη συμπεριφορά.

Ο ανήλικος ουδέποτε τον έκλεψε και οι ισχυρισμοί αυτοί είναι προσχηματικοί για να δικαιολογήσει τον ξυλοδαρμό. Είναι πασιφανές ότι ακόμα και αν ίσχυαν όσα υποστηρίζει, θα μπορούσε κάλλιστα να ακινητοποιήσει το 14χρονο παιδί και όχι να του ανοίξει το κεφάλι σε δύο σημεία».

Τι υποστηρίζει ο Κώστας Παπαδόπουλος

Στην κατάθεσή του ο πρώην παίκτης του Survivor, υποστήριξε τα εξής: «Το περασμένο Σάββατο και στις 16:20, δύο ανήλικοι, εισήλθαν εντός του καταστήματός μου και αφαίρεσαν την τσάντα της μητέρας μου και τράπηκαν σε φυγή. Προσπάθησα να τους ακολουθήσω πλην όμως, τους έχασα αλλά βρήκα την τσάντα της μητέρας μου και τα προσωπικά της αντικείμενα πλην όμως των χρημάτων και του κινητού της τηλεφώνου, πεταμένα στο μπαζωμένο ρέμα.

Δεν έχω προβεί σε δήλωση κλοπής, καθώς έχω δηλώσει οκτώ παρόμοιες κλοπές σε βάρος μου, και δεν επιθυμούσα. Το βράδυ της Κυριακής και γύρω στις 22:30 και ενώ βρισκόμουν εντός της οικίας μου, με κάλεσε στο τηλέφωνο από το σταθερό του μαγαζιού μου, η υπάλληλός μου και μου είπε ότι της έκλεψαν από το κατάστημα το κινητό της. Αμέσως από τις κάμερες είδα έναν ανήλικο, να εισέρχεται, να το αφαιρεί και να τρέχει. Έξω τον περίμενε ένα ακόμη ανήλικο άτομο και τράπηκαν σε φυγή.

Αμέσως τους ακολούθησα γιατί γνώριζα το δρομολόγιο και από πού θα έφευγαν και πήγα από την αντίθετη κατεύθυνση με το όχημά μου. Εκεί τους πέτυχα μπροστά μου και όλα μαζί ήταν πέντε ανήλικα που έτρεχαν προς την ίδια κατεύθυνση. Αμέσως ακινητοποίησα το όχημα, εξήλθα και έτρεξα να τους πιάσω. Οι ανωτέρω στη θέα μου έτρεξαν πλην του ενός ο οποίος σκόνταψε και έπεσε κάτω στο μπαζωμένο ρέμα, χτυπώντας το κεφάλι του. Τον πλησίασα και είδα πλησίον του, το κινητό τηλέφωνο της υπαλλήλου μου που είχαν κλέψει.

Αμέσως τον σήκωσα και τον έβαλα στο πίσω μέρος του οχήματός μου για να τον φέρω στο Τμήμα. Εκεί ο ανωτέρω μου είπε «Κύριε σε παρακαλώ, μη με πας στην Αστυνομία γιατί θα έχω πρόβλημα. Και το χθεσινό κινητό, θα στο φέρω πίσω γιατί το πήρε ο Βαγγέλης». Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν τον χτύπησα αλλά έπεσε στο μπαζωμένο ρέμα μόνος του. Το κατάστημά μου έχει δεχθεί πάνω από δέκα κλοπές και ληστείες μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια»