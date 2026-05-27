Η ιρανική ηγεσία φαίνεται να ακολουθεί μια διπλή στρατηγική στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιδιώκοντας αφενός οικονομική ανακούφιση για την πιεσμένη οικονομία της χώρας και αφετέρου να αποφύγει σημαντικές υποχωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα που θα μπορούσαν να επιτρέψουν στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να εμφανιστεί ως νικητής στο διπλωματικό πεδίο, σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal.

Παρά τη νέα ένταση που σημειώθηκε τις τελευταίες ώρες μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων, η Τεχεράνη δεν εγκατέλειψε τις συνομιλίες. Σύμφωνα με πληροφορίες από Ιρανούς αξιωματούχους και μεσολαβητές αραβικών χωρών, το Ιράν επιδιώκει να αποκτήσει εκ νέου πρόσβαση σε περίπου 100 δισ. δολάρια παγωμένων περιουσιακών στοιχείων και να επιστρέψει πλήρως στις διεθνείς αγορές πετρελαίου.

Η Τεχεράνη δεν επιθυμεί εκτροχιασμό των διπλωματικών προσπαθειών

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έπληξε ιρανικά ταχύπλοα σκάφη τα οποία φέρονται να τοποθετούσαν νάρκες στα Στενά του Ορμούζ. Το Ιράν απάντησε ανοίγοντας πυρ εναντίον αμερικανικών αεροσκαφών, ενώ ακολούθησαν νέα αμερικανικά πλήγματα σε εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων.

Παρά τις στρατιωτικές εξελίξεις, η ιρανική πλευρά έστειλε σαφές μήνυμα ότι δεν επιθυμεί να εκτροχιαστούν οι διαπραγματεύσεις. Ο κορυφαίος διαπραγματευτής της χώρας, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, παρέμεινε στο Κατάρ για συνομιλίες σχετικά με κρίσιμα ζητήματα, μεταξύ αυτών η αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων και οι όροι επαναλειτουργίας των θαλάσσιων διαδρόμων.

Στο επίκεντρο των διαφωνιών παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η Τεχεράνη συνεχίζει να αντιδρά σε οποιαδήποτε απαίτηση για πλήρη αποδόμησή του, ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν εξακολουθούν να απέχουν σε βασικά ζητήματα.

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε να διαφοροποιεί τη στάση του αναφορικά με το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Ενώ προηγουμένως ζητούσε την παράδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, πλέον εμφανίζεται ανοιχτός είτε στην καταστροφή του είτε στη μεταφορά του σε άλλη χώρα υπό διεθνή εποπτεία.

Κατάρ, Αίγυπτος και Πακιστάν προσπαθούν να γεφυρώσουν το χάσμα

Μεσολαβητές όπως το Κατάρ, η Αίγυπτος και το Πακιστάν επιχειρούν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των δύο πλευρών. Ένα από τα βασικά σημεία των συνομιλιών αφορά την αποδέσμευση περίπου 24 δισ. δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων που βρίσκονται στο εξωτερικό, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι εξετάζεται η σταδιακή αποδέσμευση μέρους αυτών.

Στο εσωτερικό του Ιράν, η πίεση στην οικονομία συνεχίζει να αυξάνεται. Οι κυρώσεις, ο αποκλεισμός και οι επιπτώσεις της σύγκρουσης έχουν επιβαρύνει περαιτέρω μια ήδη εύθραυστη κατάσταση, με ελλείψεις καυσίμων, υψηλό πληθωρισμό και κοινωνική δυσαρέσκεια.

Παράλληλα, οι σκληροπυρηνικές φωνές στο ιρανικό καθεστώς εξακολουθούν να αντιτίθενται στη διπλωματία. Ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ αποτελούν «καθαρή απώλεια», αυξάνοντας τις ανησυχίες για πιθανές εσωτερικές αντιδράσεις σε μια ενδεχόμενη συμφωνία.

Ωστόσο, οι ενδείξεις δείχνουν ότι η ιρανική ηγεσία εξακολουθεί να θεωρεί τη διπλωματική οδό ως απαραίτητη επιλογή, καθώς η οικονομική πραγματικότητα ενδέχεται να αποτελέσει μεγαλύτερη απειλή για τη σταθερότητα της χώρας από την ίδια τη γεωπολιτική αντιπαράθεση.