Η προγραμματισμένη για χθες, Τρίτη, επίσκεψη του γενικού διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αναβλήθηκε για αύριο, Πέμπτη, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

Η αχανής χώρα της κεντρικής Αφρικής πλήττεται σκληρά από επιδημία του ιού Έμπολα, η οποία κηρύχθηκε επισήμως στις 15 Μαΐου. Το στέλεχος που έχει εντοπιστεί είναι το Μπουντιμπουγκιό (Bundibugyo), ένα σπανιότερο στέλεχος για το οποίο δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο ούτε ειδική θεραπεία, ενώ το ποσοστό θνητότητάς του αγγίζει έως και 50%.

Ο ΠΟΥ έχει ήδη ενεργοποιήσει το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού του, κηρύσσοντας κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος, που βρίσκεται πάνω ακόμα και από τις πανδημίες.

Το πρόγραμμα του Δρ. Τέντρος

Το γραφείο Τύπου του παραρτήματος του ΠΟΥ στην πρωτεύουσα της ΛΔ Κονγκό επιβεβαίωσε ότι «ο γενικός διευθυντής αναμένεται στην Κινσάσα την Πέμπτη 28η Μαΐου 2026 το βράδυ». Αμέσως μετά, τη μεθαύριο Παρασκευή, σχεδιάζει να μεταβεί στην Μπουνιά, πρωτεύουσα της επαρχίας Ιτουρί στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, όπου βρίσκεται η κύρια εστία του ξεσπάσματος.

Ανησυχητικά επιδημιολογικά δεδομένα

Κατά τη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε προχθές Δευτέρα με υπουργούς Υγείας αφρικανικών κρατών, υπό την οργάνωση του Αφρικανικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ACDC), ο επικεφαλής του ΠΟΥ αποκάλυψε ότι μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά 101 κρούσματα, με 10 θανάτους.

Ωστόσο, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «η επιδημία στη ΛΔ Κονγκό έχει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις». Σύμφωνα με τους απολογισμούς, υπάρχουν «πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα» και «περισσότεροι από 220 θάνατοι» που αποδίδονται πιθανώς στον ιό.

#Ebola Bundibugyo virus update: – So far, 101 cases have been confirmed in the #DRC, including 10 confirmed deaths. But we know the epidemic in the DRC is much larger. There are now more than 900 suspected cases and 220 suspected deaths. – #Uganda has reported two additional… pic.twitter.com/NU6wJBAwUm — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 25, 2026

Ο Έμπολα έχει επιβεβαιωθεί σε τρεις επαρχίες της ΛΔ Κονγκό, καθώς και στη γειτονική Ουγκάντα, όπου έχουν καταγραφεί 7 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα και ένας θάνατος.

Ιστορικό βάρος της νόσου

Τα τελευταία πενήντα χρόνια, ο Έμπολα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην Αφρική, με τον δείκτη θνητότητας να κυμαίνεται από 25% έως 90%, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Η πλέον φονική επιδημία στη ΛΔ Κονγκό σημειώθηκε μεταξύ 2018 και 2020, με σχεδόν 2.300 νεκρούς επί συνόλου 3.500 κρουσμάτων. Η τρέχουσα επιδημία είναι η 17η στη χώρα των περίπου 100 εκατομμυρίων κατοίκων.

Ο ιός, εξαιρετικά μεταδοτικός, εξαπλώνεται μέσω στενής επαφής με μολυσμένα άτομα ή σωματικά υγρά, προκαλώντας αιμορραγικό πυρετό. Παρά την ανάπτυξη εμβολίων και αποτελεσματικών θεραπειών για το στέλεχος Ζαΐρ, υπεύθυνο για τις περισσότερες προηγούμενες επιδημίες, ο Έμπολα παραμένει ιδιαίτερα επίφοβος, ειδικά όταν εμφανίζονται σπανιότερα στελέχη όπως το Μπουντιμπουγκιό.