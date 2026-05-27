Πλοίο της γραμμής που εκτελούσε έκτακτο ημερήσιο δρομολόγιο από την Κρήτη προς τον Πειραιά αναγκάστηκε να επιστρέψει στο λιμάνι το πρωί της Τετάρτης, λόγω προβλήματος υγείας που παρουσίασε 43χρονος Έλληνας επιβάτης.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τα μεγάφωνα, το πλοίο επέστρεφε επειδή ένας άνδρας υπέστη αλλεργικό σοκ, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα το πλήρωμα.

Όπως μεταδίδει το patris.gr, λίγο νωρίτερα είχε ακουστεί ανακοίνωση από τα μεγάφωνα του πλοίου, με την οποία οι επιβάτες ενημερώνονταν ότι το δρομολόγιο θα διακοπεί και το πλοίο θα επιστρέψει στο λιμάνι, καθώς ένας επιβάτης υπέστη αλλεργικό επεισόδιο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, κρίθηκε αναγκαία η επιστροφή του πλοίου ώστε ο 43χρονος να μεταφερθεί άμεσα σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας εξετάστηκε από γιατρό που επέβαινε στο πλοίο και, μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.