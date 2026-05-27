Μετά τον Γενάρη του 2020, όταν επέστρεψε για τη δεύτερη θητεία του στον Ολυμπιακό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας πέτυχε κάτι πολύ μεγαλύτερο από τη δημιουργία μιας ομάδας υψηλού επιπέδου.

Κατάφερε να καταθέσει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μια καινούργια πρόταση. Με συγκεκριμένη φιλοσοφία όσον αφορά τη συγκρότηση της ομάδας, τα χαρακτηριστικά των παικτών που τη στελεχώνουν και τον τρόπο αξιοποίησής τους στο γήπεδο με γνώμονα πρώτα και πάνω απ’ όλα τη σωστή και αποδοτική λειτουργία του συνόλου.

Η πρόταση κατοχύρωσε και όνομα σταδιακά. Ολη η Ευρώπη ξέρει πια καλά να αναγνωρίζει το Bartzokas ball, που προσέδωσε στον μπασκετικό Ολυμπιακό τη δική του μοναδική ταυτότητα.

Εμενε μόνο ένα πράγμα για να αποδειχθεί αυτή η πρόταση πετυχημένη. Οι τίτλοι. Τίτλοι στην Ευρωλίγκα, στη σπουδαιότερη και πιο ανταγωνιστική ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Γιατί στον επαγγελματικό αθλητισμό όλα και όλοι κρίνονται από το αποτέλεσμα. Από τις νίκες και τα τρόπαια.

Γι’ αυτό το φάιναλ φορ της Αθήνας ήταν πολύ κρίσιμο για τον Ολυμπιακό. Στο ΟΑΚΑ δεν κρινόταν απλώς ένα τρόπαιο, αλλά όλο το project που είχε στηθεί τα τελευταία χρόνια με μοναδικό στόχο να κατακτήσει η ομάδα την κορυφή της Ευρώπης.

Υστερα από τέσσερις διαδοχικές αποτυχίες σε φάιναλ φορ, μια πέμπτη φέτος θα έπεφτε πολύ βαριά. Για πόσο ακόμα ο Ολυμπιακός θα άντεχε το μαρτύριο του Ταντάλου, να φτάνει στην πηγή και να μην μπορεί να πιει νερό;

Θα σήμαινε πως η μπασκετική πρόταση του Μπαρτζώκα είχε πρόβλημα. Θα έπρεπε να αλλάξει, να αρχίσει να χτίζεται η ομάδα από την αρχή.

Ομως το Bartzokas ball θριάμβευσε. Με την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στο ΟΑΚΑ απέδειξε στην πράξη ότι είναι μια πετυχημένη μπασκετική πρόταση.

Κι ο Ολυμπιακός έχοντας πια αποτινάξει τις όποιες αμφιβολίες είχαν γεννηθεί, μπορεί να πορευθεί στο μέλλον με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ασφάλεια πάνω στον ίδιο δρόμο.

Τον δρόμο που εμπνεύστηκε και χάραξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Με τη βεβαιότητα ότι όπως συμβαίνει με τον Αρη του Ιωαννίδη και τον Παναθηναϊκό του Ομπράντοβιτς, η ιστορία έχει φυλαγμένη θέση και για τον Ολυμπιακό του Μπαρτζώκα.