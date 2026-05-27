Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανήμερα της μεγάλης μουσουλμανικής γιορτής του Μπαϊραμιού, ανεβάζοντας περαιτέρω το θερμόμετρο στις σχέσεις Άγκυρας – Τελ Αβίβ.

Αμέσως μετά την πρωινή προσευχή, ο Τούρκος πρόεδρος ευχήθηκε δημόσια «ο Θεός να τιμωρήσει σύντομα τον τύραννο Νετανιάχου», προκαλώντας αίσθηση με το οξύ ύφος των δηλώσεών του και εντείνοντας τη διπλωματική ένταση.

Ο Ερντογάν ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εύχομαι ο Θεός σύντομα να κάνει κάτι ώστε ο τύραννος που λέγεται Νετανιάχου να πάρει το μάθημα που πρέπει απέναντι στους μουσουλμάνους όλου του κόσμου», προσθέτοντας πως ελπίζει «όλοι οι μουσουλμάνοι, ανάμεσά τους και εμείς οι Τούρκοι, να το δούμε αυτό σύντομα».

Συνεχίζοντας σε υψηλούς τόνους, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «4 με 5 εκατομμύρια μουσουλμάνοι να το ζήσουν αυτό όλοι μαζί. Αυτό ελπίζουμε, αυτό περιμένουμε», επιμένοντας στη σκληρή ρητορική του απέναντι στο Ισραήλ και τονίζοντας τη διάσταση θρησκευτικής αλληλεγγύης.

Οι νέες δηλώσεις του Ερντογάν έρχονται σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης της ρητορικής της Άγκυρας έναντι της ισραηλινής κυβέρνησης, με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα.