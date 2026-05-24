Η Τουρκία είναι έτοιμη να παράσχει κάθε είδους υποστήριξη κατά την εφαρμογή μιας πιθανής συμφωνίας με το Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ηγέτες χωρών της περιοχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Ερντογάν, ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε ότι μια συμφωνία που θα διασφαλίζει την ελεύθερη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ θα ενισχύσει τη σταθερότητα στην περιοχή και θα προσφέρει ανακούφιση στην παγκόσμια οικονομία.