Η ρωσική κυβέρνηση έδωσε εντολή στις τράπεζες να αναλάβουν με δικά τους μέσα την κατάρριψη ουκρανικών drones, καλύπτοντας εξ ολοκλήρου το σχετικό κόστος. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η οδηγία αυτή συνοδεύεται από νέο νομοθετικό πλαίσιο που επιτρέπει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αναπτύξουν δικά τους συστήματα αεράμυνας.

Το ρωσικό κοινοβούλιο ψήφισε νόμο που δίνει τη δυνατότητα σε τράπεζες, όπως η Sberbank, να εγκαθιστούν μέσα προστασίας και να εξοπλίζουν το προσωπικό ασφαλείας τους με αντι-drone οπλισμό. Ο νόμος προβλέπει ότι το οικονομικό βάρος της αγοράς και συντήρησης του εξοπλισμού θα το επωμιστούν αποκλειστικά οι ίδιες οι τράπεζες.

Όπως δήλωσε ο Ανατόλι Ακσάκοφ, πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής της Κρατικής Δούμας, το κόστος των νέων μέτρων ασφαλείας θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Παράλληλα, ο Αλεξάντερ Σόκιν, επικεφαλής του ισχυρότερου επιχειρηματικού λόμπι της Ρωσίας, ανέφερε ότι ενημέρωσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν πως οι εταιρείες είναι έτοιμες να προμηθευτούν όπλα και προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα για την άμυνά τους απέναντι στις ουκρανικές επιθέσεις.

Αυξημένη ανησυχία για την ασφάλεια

Η νέα οδηγία εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της Μόσχας να προστατεύσει το έδαφός της από τα συνεχή ουκρανικά πλήγματα. Καθώς η ρωσική αεράμυνα επικεντρώνεται στην προστασία της πρωτεύουσας και άλλων στρατηγικών περιοχών, πολλές πόλεις και κρίσιμες υποδομές παραμένουν εκτεθειμένες.

Οι δυνάμεις του Κιέβου στοχεύουν συστηματικά εγκαταστάσεις εντός της Ρωσίας που θεωρούνται κρίσιμες για τη διεξαγωγή ή τη χρηματοδότηση του πολέμου. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πολεμικά πλοία, αεροσκάφη, διυλιστήρια πετρελαίου, αποθήκες καυσίμων, αγωγοί και εργοστάσια στρατιωτικού εξοπλισμού.

Αντίδραση της Μόσχας

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Ρωσία ανακοίνωσε την έναρξη εκστρατείας «συστηματικών» επιθέσεων εναντίον του Κιέβου, με στόχο τα «κέντρα λήψης αποφάσεων» της ουκρανικής πρωτεύουσας. Η Μόσχα κάλεσε τους ξένους πολίτες και τους διπλωμάτες «να εγκαταλείψουν την πόλη το συντομότερο δυνατό», ενώ προέτρεψε τους κατοίκους να αποφεύγουν τα δημόσια κτίρια.

Από την πλευρά της, η Ουκρανία χαρακτήρισε τις ρωσικές απειλές «εκβιασμό» και κάλεσε τους διεθνείς συμμάχους της να αγνοήσουν την προειδοποίηση, επισημαίνοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει στις πιέσεις της Μόσχας.